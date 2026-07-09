Logo

Upucan Sandokan, pogođen sa više hitaca

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 07:19

Komentari:

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Milan Ostojić Sandokan upucan je sinoć oko 23 časa ispred tržnog centra u Šapcu, nezvanično saznaje "Telegraf".

Ostojić je navodno nakon svađe ispred jednog ugostiteljskog objekta upucan sa više hitaca i prebačen je u bolnicu vozilom Hitne pomoći, dodaje "Telegraf".

Za sada nije poznato njegovo stanje dok u Šapcu vlada opsadno stanje i gradom odjekuju sirene.

Milan Ostojić, poznatiji kao Sandokan bio je vođa takozvane šabačke grupe koja je 2010. godine optužena za teška krivična djela na teritoriji Srbije.

Врућина фонтана

Društvo

Nižu se upozorenja: Temperature idu i do 45 stepeni

Članovi grupe su bili optuženi za čak pet ubistava i trgovinu drogom.

Ostojić je osuđen na 20 godina zatvora za podstrekavanje na ubistvo Siniše Kromeka dok je oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje i trgovinu drogom. Apelacioni sud mu je 2015. godine prepolovio kaznu na 10 godina. Izašao je iz zatvora 2018. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milan Ostojić Sandokan

Pucnjava

Srbija

Šabac

Komentari (0)

Više iz rubrike

Полиција Србија

Srbija

Porodična drama u Beogradu završila smrću: Policija istražuje okolnosti tragedije

13 h

0
Момчило Перишић пуштен на слободу

Srbija

Momčilo Perišić pušten na slobodu

19 h

1
Полиција Србија

Srbija

Muškarac pronađen mrtav u automobilu: Na tijelu vidljive povrede

20 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Jeza kod Kuršumlije: Mašina mu odsjekla ruku, pušten kući

20 h

0

  • Najnovije

10

48

Ovo su iznosi uvećanih penzija: Vlada Srpske definitivno odlučila

10

47

Ružičić i Puhovac dogovorili: Škola plivanja ponovo u Jezeru

10

42

Iran napao američke baze, sirene odjeknule u više država

10

34

Upucan u pucnjavi: Ko je Milan Ostojić Sandokan?

10

28

Godinama je krišom ubijala bebe, a jedna bilješka ledi krv: Ja sam zlo...

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima