Upucan Sandokan, pogođen sa više hitaca

Milan Ostojić Sandokan upucan je sinoć oko 23 časa ispred tržnog centra u Šapcu, nezvanično saznaje "Telegraf".

Ostojić je navodno nakon svađe ispred jednog ugostiteljskog objekta upucan sa više hitaca i prebačen je u bolnicu vozilom Hitne pomoći, dodaje "Telegraf".

Za sada nije poznato njegovo stanje dok u Šapcu vlada opsadno stanje i gradom odjekuju sirene.

Milan Ostojić, poznatiji kao Sandokan bio je vođa takozvane šabačke grupe koja je 2010. godine optužena za teška krivična djela na teritoriji Srbije.

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Članovi grupe su bili optuženi za čak pet ubistava i trgovinu drogom.

Ostojić je osuđen na 20 godina zatvora za podstrekavanje na ubistvo Siniše Kromeka dok je oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje i trgovinu drogom. Apelacioni sud mu je 2015. godine prepolovio kaznu na 10 godina. Izašao je iz zatvora 2018. godine.