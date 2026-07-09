Majka i kćerka od tuđeg smeća napravile kuću i obogatile se

Autor:ATV redakcija
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Ono što su mnogi neodgovorno ostavljali na plažama kao običan otpad, Edna i njena kćerka Marija Gabrijeli Dantas pretvorile su u nešto potpuno neočekivano - sopstveni dom i unosan posao.
Na brazilskom ostrvu Itamaraka, u saveznoj državi Pernambuko, ove dvije hrabre žene sagradile su kuću od čak 8.000 staklenih flaša koje su godinama vrijedno sakupljale tokom čišćenja obale.
Njihov jedinstveni projekat, nazvan "Kaza de Sal" (Kuća soli), danas privlači ogromnu pažnju ljudi širom svijeta. Osim što predstavlja neobično arhitektonsko ostvarenje, mnogima služi kao inspirativan primjer da se uz kreativnost i upornost otpad može pretvoriti u vrijedan resurs i podstaći održiviji način života.
Ideja o nesvakidašnjem domu nastala je tokom pandemije virusa korona. Edna i Marija odlučile su da iskoriste predmete koje su svakodnevno pronalazile na pješčanim plažama svog ostrva. Osim staklenih ambalaža, sakupljale su stare drvene palete, odbačene stvari i druge materijale za koje su vjerovale da mogu dobiti novu svrhu.
Za sakupljanje svega potrebnog bile su im potrebne pune dvije godine mukotrpnost rada.
Do danas su sakupile više od 13.000 staklenih flaša, od kojih je oko 8.000 trajno ugrađeno u samu kuću od sedam prostorija.
"Kuća soli" oduševljava i svojim građevinskim rješenjima. Zidovi su izgrađeni od staklenih flaša povezanih cementom, unutrašnje pregrade izrađene su od recikliranih drvenih paleta, dok je dio krova napravljen čak i od iskorišćenih tuba za zube. Poseban utisak ostavlja sunčeva svjetlost koja prolazi kroz šareno staklo i stvara raznobojne odsjaje u unutrašnjosti, zbog čega enterijer podsjeća na vitraže u crkvama.
Početak života u novom domu bio je daleko od udobnosti na koju je većina navikla. Prvih godinu i po dana svakodnevica je bila surova borba.
"Nismo imale klasično kupatilo, a suđe smo prale u običnom lavoru. Ali nikada nismo izgubile iz vida ono što želimo da postignemo i izgradimo", prisjetila se Marija.
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Danas je situacija potpuno drugačija, a njihov trud se pretvorio u ozbiljan izvor zarade. "Kaza de Sal" je danas dostupna za iznajmljivanje preko popularne platforme Eirbnb, a majka i kćerka organizuju i posjećene radionice na kojima druge podučavaju održivim načinima gradnje. Osim toga, pokrenule su i sopstveni modni brend dodataka izrađenih od recikliranih materijala.
Na putu do uspjeha morale su da razbiju i brojne predrasude okoline, s obzirom na to da su same ušle u građevinski sektor koji mnogi i dalje smatraju isključivo muškim poslom. Ipak, njihova vizija je pobijedila, dokazavši da otpad ne mora završiti na deponiji, već može postati temelj za sigurnu budućnost, prenosi Telegraf.rs.
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