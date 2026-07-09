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Novi haos u najavi: Opet gotovo obustavljen saobraćaj kroz Ormuz

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ATV redakcija
09.07.2026 07:47

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Нови хаос у најави: Опет готово обустављен саобраћај кроз Ормуз
Foto: Tanjug/AP/Fatima Shbair

Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz danas je gotovo potpuno obustavljen, nakon što su Sjedinjene Američke Države drugi dan zaredom izvele napade na Iran, javio je Blumberg.

Prema podacima o praćenju brodova, većina kretanja odvijala se duž plovnog puta bližeg iranskoj obali, dok je koridor kroz omanske vode, koji podržavaju SAD, ostao uglavnom bez saobraćaja.

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U moreuzu je među većim plovilima primijećen samo jedan supertanker pod američkim sankcijama koji je isplovio iz Persijskog zaliva, kao i kontejnerski brod pod iranskom zastavom.

Zastoj u saobraćaju usledio je nakon niza iranskih napada na trgovačke brodove, koji su, kako je smatrala američka strana, bili povod za najnovije vojne operacije.

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Američki predsjednik Donald Tramp juče je rekao da je prekid vatre sa Iranom okončan.

Kroz Ormuski moreuz juče je u oba smjera prošlo svega 14 teretnih brodova, što je najmanji broj od postizanja privremenog sporazuma između Vašingtona i Teherana sredinom juna.

Podaci kompanije Kpler pokazali su da je tokom prethodne tri sedmice prosječan dnevni tranzit iznosio 34 broda, a da je 24. juna zabilježen vrhunac od 59 prolazaka, prenosi "Srna".

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