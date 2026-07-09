Novi haos u najavi: Opet gotovo obustavljen saobraćaj kroz Ormuz

Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz danas je gotovo potpuno obustavljen, nakon što su Sjedinjene Američke Države drugi dan zaredom izvele napade na Iran, javio je Blumberg.

Prema podacima o praćenju brodova, većina kretanja odvijala se duž plovnog puta bližeg iranskoj obali, dok je koridor kroz omanske vode, koji podržavaju SAD, ostao uglavnom bez saobraćaja.

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U moreuzu je među većim plovilima primijećen samo jedan supertanker pod američkim sankcijama koji je isplovio iz Persijskog zaliva, kao i kontejnerski brod pod iranskom zastavom.

Zastoj u saobraćaju usledio je nakon niza iranskih napada na trgovačke brodove, koji su, kako je smatrala američka strana, bili povod za najnovije vojne operacije.

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Američki predsjednik Donald Tramp juče je rekao da je prekid vatre sa Iranom okončan.

Kroz Ormuski moreuz juče je u oba smjera prošlo svega 14 teretnih brodova, što je najmanji broj od postizanja privremenog sporazuma između Vašingtona i Teherana sredinom juna.

Podaci kompanije Kpler pokazali su da je tokom prethodne tri sedmice prosječan dnevni tranzit iznosio 34 broda, a da je 24. juna zabilježen vrhunac od 59 prolazaka, prenosi "Srna".