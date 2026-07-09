Pukovnik otkrio šta čeka regrute tokom 75 dana: Neće to biti hotel

Autor:ATV redakcija
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Za tačno 75 dana vojnog roka, regruti u Srbiji imaće veoma gust i precizan raspored svakog dana očekuje ih šest sati prijepodnevne obuke i dva sata popodnevne.
Subotom će obuka trajati samo šest sati, dok će nedjelja biti potpuno slobodna i rezervisana za sportske i druge društvene aktivnosti, otkrio je Miodrag Jevtić, pukovnik u penziji.
On je poručio roditeljima da sa velikim zadovoljstvom i potpunom sigurnošću pošalju djecu u vojsku, naglašavajući da je u zemlji mirnodopsko stanje te da nema razloga za strah. Ipak, dodaje da je za potpuno obrazovanje optimalan vojni rok od šest mjeseci.
Vojni rok od dva i po mjeseca biće strogo podijeljen u tri jasne faze kroz koje će proći svi mladići, kao i djevojke koje se prijave dobrovoljno:
Učenje rukovanja ličnim naoružanjem, rasklapanje, sklapanje, čišćenje i održavanje oružja. Regruti će proći prvu pomoć, taktiku kretanja na bojištu, izradu stavova za odbranu, kao i zaštitu od jonizujućeg zračenja ili bojnih otrova uz korišćenje specijalne zaštitne opreme.
Timski rad u okviru dodijeljene vojnoevidencione specijalnosti (VES). Pešadinci rade pješadijske taktike, pripadnici oklopno-mehanizovanih jedinica idu na tenkove i borbena vozila, inženjerci uče o minama i protivminskim sredstvima, a poseban dio ide na protivvazdušnu odbranu (PVO).
Izlazak u prirodu, boravak na poligonima i spavanje u logorskim uslovima. Ovdje će regruti kroz praktične vježbe realizovati sve što su do tada naučili na nivou tima.
Jevtić ističe da će se vojni rok služiti u gradovima u kojima regruti ne žive, kako bi se dodatno osamostalili. Vojska Srbije na raspolaganju ima 54 kasarne i devet centara za obuku (Sombor, Valjevo, Priboj, Loznica...).
Život u kasarnama biće potpuno prilagođen savremenom dobu. Mobilni telefoni će biti dozvoljeni za korišćenje, osim na predavanjima, časovima, terenu i na jasno definisanim bezbjednosnim mjestima u kasarni gdje je upotreba zabranjena svima, pa i oficirima. Smještaj će biti pristojan, a ishrana veoma kvalitetna uz mogućnost izbora više vrsta hrane. Po završetku, regruti ulaze u rezervni sastav koji će se doobučavati kroz povremene jednodnevne ili višednevne vojne vježbe.
Srbija
Kada počinje služenje vojnog roka u Srbiji?
Sa aspekta fizičke spreme, profesor fizičkog vaspitanja Miroslav Marković napominje da je 75 dana kratak period i da za to vrijeme može doći tek do minimalnog pomaka u motoričkim i funkcionalnim sposobnostima tijela, ali da je ovaj rok neprocjenjiv za socijalizaciju, sticanje novih životinjskih vještina i oblikovanje omladine.
"Mislim da će tu biti neki uzajamni proces, ali što se tiče vojske, doneće njihovu socijalizaciju i prihvatiti ono što ova savremena omladina nosi. A omladini će dati ono što oni sada nemaju, a to je to druženje bez mobilnih telefona i ostalih stvari. Usredsrediće se jedni na druge", navodi Marković, prenosi Blic.
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