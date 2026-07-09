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Pukovnik otkrio šta čeka regrute tokom 75 dana: Neće to biti hotel

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ATV redakcija
09.07.2026 08:31

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Војска војници парада
Foto: Tanjug/AP

Za tačno 75 dana vojnog roka, regruti u Srbiji imaće veoma gust i precizan raspored svakog dana očekuje ih šest sati prijepodnevne obuke i dva sata popodnevne.

Subotom će obuka trajati samo šest sati, dok će nedjelja biti potpuno slobodna i rezervisana za sportske i druge društvene aktivnosti, otkrio je Miodrag Jevtić, pukovnik u penziji.

On je poručio roditeljima da sa velikim zadovoljstvom i potpunom sigurnošću pošalju djecu u vojsku, naglašavajući da je u zemlji mirnodopsko stanje te da nema razloga za strah. Ipak, dodaje da je za potpuno obrazovanje optimalan vojni rok od šest mjeseci.

Prvih mjesec dana pješadija, pa specijalnost

Vojni rok od dva i po mjeseca biće strogo podijeljen u tri jasne faze kroz koje će proći svi mladići, kao i djevojke koje se prijave dobrovoljno:

Prvi mjesec

Učenje rukovanja ličnim naoružanjem, rasklapanje, sklapanje, čišćenje i održavanje oružja. Regruti će proći prvu pomoć, taktiku kretanja na bojištu, izradu stavova za odbranu, kao i zaštitu od jonizujućeg zračenja ili bojnih otrova uz korišćenje specijalne zaštitne opreme.

Drugi mjesec

Timski rad u okviru dodijeljene vojnoevidencione specijalnosti (VES). Pešadinci rade pješadijske taktike, pripadnici oklopno-mehanizovanih jedinica idu na tenkove i borbena vozila, inženjerci uče o minama i protivminskim sredstvima, a poseban dio ide na protivvazdušnu odbranu (PVO).

Poslednjih 15 dana

Izlazak u prirodu, boravak na poligonima i spavanje u logorskim uslovima. Ovdje će regruti kroz praktične vježbe realizovati sve što su do tada naučili na nivou tima.

Hrana po izboru, mobilni telefoni dozvoljeni

Jevtić ističe da će se vojni rok služiti u gradovima u kojima regruti ne žive, kako bi se dodatno osamostalili. Vojska Srbije na raspolaganju ima 54 kasarne i devet centara za obuku (Sombor, Valjevo, Priboj, Loznica...).

Život u kasarnama biće potpuno prilagođen savremenom dobu. Mobilni telefoni će biti dozvoljeni za korišćenje, osim na predavanjima, časovima, terenu i na jasno definisanim bezbjednosnim mjestima u kasarni gdje je upotreba zabranjena svima, pa i oficirima. Smještaj će biti pristojan, a ishrana veoma kvalitetna uz mogućnost izbora više vrsta hrane. Po završetku, regruti ulaze u rezervni sastav koji će se doobučavati kroz povremene jednodnevne ili višednevne vojne vježbe.

Војска Србије

Srbija

Kada počinje služenje vojnog roka u Srbiji?

Sa aspekta fizičke spreme, profesor fizičkog vaspitanja Miroslav Marković napominje da je 75 dana kratak period i da za to vrijeme može doći tek do minimalnog pomaka u motoričkim i funkcionalnim sposobnostima tijela, ali da je ovaj rok neprocjenjiv za socijalizaciju, sticanje novih životinjskih vještina i oblikovanje omladine.

"Mislim da će tu biti neki uzajamni proces, ali što se tiče vojske, doneće njihovu socijalizaciju i prihvatiti ono što ova savremena omladina nosi. A omladini će dati ono što oni sada nemaju, a to je to druženje bez mobilnih telefona i ostalih stvari. Usredsrediće se jedni na druge", navodi Marković, prenosi Blic.

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