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Protivgradna zaštita Srpske raketirala bez odmora

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 09:35

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Противградна заштита Српске ракетирала без одмора

Protivgradna zaštita juče je dejstvovala sa ukupno 39 raketa na teritoriji Republike Srpske.

Dejstvovalo je 15 protivgradnih stanica od 17.19 do 19.10 časova na području Dervente, Prnjavora, Vlasenice, Han Pijeska, Šekovića, Rogatice, Višegrada, Rudog i Čajniča, saopšteno je iz Protivgradne preventive Republike Srpske.

Dodaju da su nestabilnosti imale slabe do umjerene intenzitete radi prolaska hladnog fronta od sjevera prema jugu BiH.

Синиша Каран

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"Procesi su uspješno kontrolisani čime je spriječeno njihovo dalje jačanje te pojava krupnijeg grada", kažu iz Protivgradne preventive.

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protivgradna preventiva

led i grad

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