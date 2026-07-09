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Ludi trend se vratio: Ove naočare smo prezirali, a sada ih nose sve žene

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 09:14

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Мода фармерке наочаре
Foto: Pexels/Atlantic Ambience

Takozvane "buba" naočare vratile su se u modu na velika vrata. Tokom devedesetih ovaj model je bio simbol futurizma, anonimnosti i upečatljivog modnog izraza.

Danas se vraćaju kao jedan od vodećih trendova, kombinujući nostalgiju za modom prošlih decenija sa savremenim minimalističkim stilom.

Trendovi iz devedesetih i ranih dvehiljaditih godina nastavljaju da osvajaju modnu scenu, a među dodacima koji su se vratili u velikom stilu posebno se izdvajaju "buba" naočare za sunce. Ovi predimenzionirani, zaobljeni modeli ponovo su omiljeni među ljubiteljima mode jer spajaju upečatljiv izgled, dozu nostalgije i futuristički šarm, dok svakom stajlingu daju prepoznatljiv pečat.

Krajem prošlog i početkom 21.vijeka najčešće su se nosile u crnoj ili veoma tamnoj boji, sa gotovo neprovidnim staklima koja su prekrivala veliki dio lica. U tom periodu naočare nisu bile samo modni dodatak, već i način da se sačuva anonimnost - lice je ostajalo u drugom planu, dok su stav, silueta i način oblačenja dolazili do izražaja. Važan dio priče o ovom modelu jeste "rejv" scena devedesetih. U klubovima i na ilegalnim žurkama dominirala je estetika inspirisana futurizmom, tehno muzikom i svojevrsnom "noćnom uniformom".

Za razliku od klasičnih, četvrtastih modela sunčanih naočara, buba modeli imaju gotovo ergonomski oblik. Njihova zakrivljenost prati konture lica, širi se ka slijepoočnicama i često prelazi prirodne granice područja oko očiju.

Upravo ta fluidna forma daje im futuristički izgled, zbog čega su kasnije doživele novi talas popularnosti kroz takozvanu "Y2K" estetiku i modne pravce inspirisane sajber kulturom, piše Miss7. Danas ih ponovo viđamo u modernim interpretacijama koje uspješno spajaju nostalgiju i savremeni minimalizam.

Naočare odavno nisu samo zaštita od sunca - postale su jedan od najvažnijih modnih dodataka koji mogu u potpunosti da promijene cijeli stajling. Budući da se nose na licu, prirodno privlače pažnju i često su prvi detalj koji primetimo na nekome.

Dovoljno je promeniti oblik okvira da čitava kombinacija dobije novu energiju: uski modeli ostavljaju utisak odvažnosti i oštrine, dok velike, zaobljene buba naočare unose dozu misterioznosti i retro-futurističkog šarma.

Istovremeno, naočare za sunce imaju i psihološku dimenziju. Iza tamnih stakala možemo se delimično sakriti od pogleda drugih, zadržati određenu dozu privatnosti i stvoriti distancu između sebe i okoline, prenosi Mondo.ba.

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moda

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