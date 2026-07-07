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Ova boja karmina odmah podmlađuje lice za deset godina

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 10:29

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Ова боја кармина одмах подмлађује лице за десет година
Foto: Pixabay

Poslije 50. godine izbor karmina može značajno uticati na cjelokupan izgled lica.

Prava nijansa i hidratantna formula mogu učiniti da usne izgledaju punije, a ten svježije i mlađe.

Kako se lice mijenja s godinama, mijenjaju se i pravila kada je riječ o izboru šminke. Ruževi koje su mnoge žene obožavale u dvadesetim ili tridesetim godinama ne moraju nužno biti najbolji izbor nakon pedesete. Pravilno odabrana nijansa i odgovarajuća formula mogu učiniti da usne izgledaju punije, a lice svježije i odmornije.

Ove nijanse su najbolji izbor za zrelu kožu

Vizažisti savjetuju da prednost imaju ruževi u sljedećim tonovima:

  • Nježni ružičasti i breskvasti
  • Topli nude (boja kože)
  • Diskretni koralni tonovi

Ove nijanse osvežavaju ten, daju licu zdraviji izgled i vizuelno ublažavaju znake umora. Za razliku od njih, veoma tamne ili hladne boje mogu učiniti da crte lica djeluju dosta strože i starije.

Izbjegavajte mat formule – evo i zašto

Jednako važna kao i boja jeste sama formula karmina. Kremasti i hidratantni ruževi mnogo su bolji izbor od potpuno mat varijanti, jer usnama daju prirodan sjaj i čine ih punijim.

Kako se s godinama smanjuje količina kolagena, usne postaju tanje, a sitne linije izraženije. Hidratantna tekstura pomaže da se one optički zaglade, dok mat formule često naglašavaju bore i suve dijelove kože.

Genijalan profesionalni trik za savršene usne

Za što ljepši rezultat, prije nanošenja karmina preporučuje se blag piling usana, a zatim tanak sloj balzama koji će ih omekšati. Po želji, konture se mogu blago definisati olovkom u prirodnoj nijansi, vodeći računa da se ne prelazi prirodna linija usana kako bi izgled ostao što prirodniji.

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Karmin je najbolje nanositi u tankom sloju, počevši od sredine usana ka ivicama. Ako želite intenzivniju boju, drugi sloj nanesite tek nakon što se prvi blago osuši. Na taj način usne će izgledati njegovano, a šminka će ostati postojana bez osjećaja težine.

Stručnjaci ističu da je upravo prirodan izgled najveći saveznik zrele kože. Umjesto teških tekstura i prenaglašenih boja, lagane hidratantne formule i nježne nijanse doprinose svježijem i mlađem izgledu lica, prenosi Informer.

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