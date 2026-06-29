Izaberite prave komade odjeće: Kako izgledati sređeno i tokom vrelih dana?

Ovih dana živa na termometru uveliko prelazi 30 stepeni. Bijeg na more ili u klimatizovan prostor nije uvijek moguć, tako da i tokom vrelih dana moramo izabrati prave komade odjeće kako bismo i dalje ostali stilizovani, a osjećali se prijatno.

Visoke temperature i moda često ne idu zajedno – vrelo ljetnje vrijeme ne ostavlja mnogo prostora za slojevito oblačenje, a moramo da pazimo i koje materijale biramo. O znojenju i topljenju šminke čim izađemo iz stana bolje da i ne govorimo.

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Ipak, uz nekoliko trikova i malo stilske inspiracije, i usred toplotnog talasa možete da izgledate šik. Donosimo naše omiljene savjete za dobar stil tokom velikih vrućina.

Lepeza kao modni dodatak

Ako želite da svojoj ljetnjoj kombinaciji dodate dašak „old money“ stila, to možete da uradite uz vrlo jednostavan trik – jednostavno ponesite sa sobom lepezu. Osim što ćete se rashladiti dok šetate gradom, sjedite na kafi ili čekate tramvaj, vaša kombinacija će automatski izgledati kao da ste stigli sa Francuske rivijere.

Šta birati umjesto uske odjeće?

Tokom vrelih dana, veliki saveznik biće vam oversized odjeća. Široke pantalone, lepršave haljine i lagani topovi mnogo su prijatniji od uskih komada, koji su često napravljeni od vještačkih materijala. Na ovaj način vaša koža će lakše da „diše“.

Ne zaboravite šešir

Bilo da idete na plažu, na posao ili u grad, ne zaboravite šešir. Ovaj šik modni dodatak zaštitiće vaše lice od sunca, a vašem outfitu dodati još jedan zanimljiv detalj.

Ništa bez lana

Ako postoji materijal koji je zaista savršen za ljeto – to je definitivno lan. Laneni komadi popularni su već godinama, a posljednjih nekoliko sezona obožavamo i lanene komplete i potpuno nam je jasno zašto – ovaj prozračan materijal prijatniji je čak i od pamuka, a pritom izgleda odlično.

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Kapri pantalone prolaze i na poslu

Kroj pantalona koji seže malo ispod koljena, poznat kao kapri, ove godine doživio je veliki modni povratak.

Influenserka i trendseterka Hejli Biber nedavno je prošetala u tufnastim kapri pantalonama i japankama sa potpeticom, a mi mislimo da je upravo ova njena kombinacija jedna od onih koje ćemo rekreirati kada vrućine postanu neizdržive, prenosi B92.

Nikuda bez šnale za kosu

Po ovakvim vrućinama uopšte ne želimo da se bavimo puštenom kosom. Zato su nam šnale najveći saveznici – uz njihovu pomoć bez imalo muke podižemo kosu u šik frizuru, a ako ove sezone želite da isprobate nešto novo – tu je francuska ukosnica.