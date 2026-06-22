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Najpoznatiji frizer otkriva tajnu dobre frizure: Greška je u načinu šišanja

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ATV redakcija
22.06.2026 12:25

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Жена са дугом плавом косом сједи у фризерском салону, док фризерка иза ње држи фигаро и увија јој косу.
Foto: Pexels/Lorena Villarreal

Najpoznatiji frizer u Holivudu je otkrio tajnu dobre frizure, a ovakav odgovor možda niste očekivali.

Dok jurimo za najnovijim sprejevima za volumen, skupim uljima za krajeve i fenovima koji obećavaju salonski izgled, postoji jedna neprijatna istina koju profesionalci dobro znaju, a mi često pokušavamo da zaobiđemo: loše ošišana kosa jednostavno ne može da se "popravi" proizvodima.

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Upravo to naglašava Kris MekMilan, jedan od najpoznatijih frizera u Holivudu. On je dugogodišnji stilista Dženifer Aniston, Sindi Kraford, Nikol Kidman, a u devedesetima je osmislio i legendarnu "The Rachel" iz serije "Prijatelji".

Njegov opušten, kalifornijski pristup kosi postao je njegov zaštitni znak: kosa koja izgleda ležerno, skupo, pomalo razbarušeno i nikad previše namješteno.

Zato je zanimljivo da njegova najveća frizerska lekcija nije vezana za neki novi uređaj, viralni proizvod ili komplikovanu tehniku feniranja.

Šišanje je ključ, ne proizvodi!

Naprotiv, Kris tvrdi da je osnova svake dobre frizure – šišanje. Kako je rekao za "InStyle", "nijedan proizvod ne može da popravi frizuru koja nije dobro ošišana", a kao ključnu vještinu posebno ističe slojevito šišanje, koje naziva izgubljenom umjetnošću.

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Kris zato savjetuje da birate frizera koji razumije teksturu vaše kose, ali i vašu svakodnevicu.

Drugim riječima, nije isto da li imate gustu talasastu kosu koju sušite prirodno, tanku ravnu kosu kojoj je potrebna forma ili kosu koju svakog jutra pokušavate da ukrotite za pet minuta prije posla.

Dobra frizura ne smije da funkcioniše samo u salonskoj stolici.

Mora da preživi ponedjeljak, vlagu, žurbu, treći dan poslije pranja i ono jutro kada nemate ni volje ni vremena za stilizovanje.

Konačna poruka: Pogledajte u šišanje, ne u bočice!

Njegova poruka je zapravo veoma jednostavna: prije nego što okrivite svoju kosu, možda je vrijeme da pogledate kako je ošišana. Zdravi krajevi, pametno postavljeni slojevi i oblik prilagođen teksturi često znače više od još jednog proizvoda u kupatilu.

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A ako kosa poslije šišanja ljepše pada i zahtijeva manje truda, to nije slučajnost. To je znak da je frizer uradio ono što dobar frizer zapravo treba da zna – da napravi frizuru koja sarađuje sa vašom kosom.

(B92)

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