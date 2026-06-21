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Ako ne volite sandale, ovi modeli obuće su idealni za vas: Elegantni i udobni

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 13:27

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Женске ноге у елегантној обући окружене плавим латицама, приказујући стил и моду.
Foto: RDNE Stock project/Pexels

Čim stignu visoke temperature, sandale postaju prvi izbor mnogih žena. Ipak, nisu svi ljubitelji modela sa potpuno otvorenim prstima. Nekima više odgovara sofisticiraniji izgled, dok drugi jednostavno žele obuću koja pruža malo više pokrivenosti, a da pritom ostane lagana i udobna za ljetne dane.

Upravo zato ove sezone u prvi plan dolazi obuća sa otvorenom petom. Ovi modeli uspješno spajaju prozračnost sandala i eleganciju zatvorenih cipela, pa su odličan izbor za posao, gradsku šetnju ili večernji izlazak.

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Sandale sa kaišem oko članka

Cipele sa otvorenom petom i kaišem oko članka već sezonama ne izlaze iz mode. Njihova najveća prednost je to što djeluju sofisticirano, a istovremeno su dovoljno udobne za svakodnevno nošenje.

Posebno su popularni modeli u neutralnim nijansama poput bež, bijele, crne i svijetložute, jer se lako kombinuju sa gotovo svim komadima garderobe. Odlično izgledaju uz lanene pantalone, midi suknje, bermude i ljetne haljine.

Mules sandale

Za žene koje vole praktičnost, mules modeli predstavljaju idealno rješenje. Lako se obuvaju, izgledaju uredno i mogu da podignu čak i najjednostavniju kombinaciju.

Modeli sa zatvorenim prednjim dijelom posebno su traženi jer pružaju elegantniji izgled od klasičnih papuča. Špicasti krojevi unose dozu luksuza, dok ravne varijante ostaju savršen izbor za svakodnevne aktivnosti.

Baletanke sa otvorenom petom

Baletanke su se ove godine vratile na velika vrata, a verzije sa otvorenom petom postale su jedan od najpoželjnijih modela sezone.

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Kombinuju udobnost koju svi vole sa laganim ljetnim izgledom. Najčešće dolaze u nježnim neutralnim tonovima, a lako se uklapaju uz farmerke, lanene komplete, suknje i jednostavne haljine.

(ŽenaBlic)

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Tagovi :

moda

sandale

trend

moda ljeto 2026.

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