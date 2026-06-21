Jedan mjesec je posebno značajan za ljubavne veze: Ljudi lakše ulaze u romantične odnose

Junska teorija je viralni trend na TikToku i Instagramu prema kojem je mjesec jun period kada veze češće postaju ozbiljne, a ljudi lakše ulaze u nove romantične odnose.

Teorija polazi od ideje da početak ljeta donosi više prilika za zaljubljivanje, ozvaničavanje ljubavne veze, vjeridbe, zajednički život ili razgovore koje su partneri ranije odlagali.

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Na društvenim mrežama zato se sve češće dijele priče o upoznavanju partnera u junu, povratku stare ljubavi ili važnim prekretnicama koje su se dogodile upravo u tom mjesecu.

U objašnjenju ovog trenda ne ističu se mistične priče, već raspoloženje, energija i psihologija: duži dani, više sunca i početak ljeta kod mnogih ljudi utiču na bolje raspoloženje, samopouzdanje i društveno ponašanje. To ih, prema toj teoriji, čini otvorenijim za izlaske, nova poznanstva i kvalitetnije provođenje vremena s drugim osobama.

Dodatni razlog za popularnost junske teorije je činjenica da jun u mnogim dijelovima svijeta označava početak ljetne sezone, putovanja i opuštenijeg druženja.

Toplije večeri i aktivniji društveni kalendar stvaraju više prilika za upoznavanje ljudi, zbog čega ljubavne priče u tom periodu postaju vidljivije.

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Ipak, sama teorija ne tvrdi da jun ima skrivenu moć nad vezama. Njena suština je u tome da ljude podstakne da budu prisutniji, prihvate pozive, izađu na dejt i naprave konkretan korak umjesto čekanja.

Istovremeno se naglašava da ovaj obrazac ne odgovara svima jednako, jer neki ljudi leto ne doživljavaju kao posebno romantičan period.