Psiholog otkriva šta najsrećniji parovi rade uveče umjesto da gledaju televiziju

Večeri mnogih parova svode se na gledanje televizije nakon posla, ali psiholog Mark Travers smatra da postoje bolji načini za povezivanje.

Prema njegovim riječima, najzadovoljnijim parovima nisu potrebne velike promjene kako bi ojačali svoj odnos. Dovoljno je dio vremena koje bi proveli pred ekranom zamijeniti aktivnostima koje podstiču razgovor, saradnju i bliskost.

Travers je izdvojio pet stvari koje ljudi u najsrećnijim vezama rade uveče umjesto gledanja televizije.

Kratka šetnja

Zajednička šetnja jedna je od najjednostavnijih alternativa večeri pred televizorom. Osim što pruža priliku za laganu fizičku aktivnost, omogućava partnerima da razgovaraju bez ometanja ekrana. Istraživanja pokazuju da opuštene šetnje u prirodi mogu podstaći povezivanje i društvenu interakciju, prenosi Indeks.

"Bez ekrana koji vam odvlače pažnju, lakše je biti fizički i emocionalno prisutan za partnera", tvrdi Travers za CNBC.

Zajednička priprema obroka

Kuvanje može svakodnevnu obavezu pretvoriti u zajednički projekat. Isprobavanje novih recepata pruža priliku za saradnju, učenje i stvaranje zajedničkih uspomena.

Istraživanja pokazuju da priprema hrane prirodno podstiče timski rad i povjerenje među partnerima.

"Kuvanje od partnera zahtijeva da se posvete jedno drugom i rade na ostvarivanju zajedničkog cilja", objašnjava Travers.

Društvene igre udvoje

Parovi se ne moraju uvijek povezivati kroz ozbiljne razgovore. Karte, društvene igre, slagalice i video-igre mogu pružiti zabavu, smijeh i zajednička iskustva.

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Takve aktivnosti unose spontanost i pomažu partnerima da izađu iz rutine svakodnevice.

"Ako možete izgubiti bez ljutnje i pritom se dobro nasmijati, to je odlično za vašu vezu", ističe Travers.

Čas plesa

Ples partnerima pruža priliku za fizičku bliskost, zabavu i zajednički ritam. Može se praktikovati kod kuće ili kroz kurseve za parove.

Istraživanja povezuju uživanje u plesu sa zadovoljstvom u vezi, naročito kada je fokus na zabavi, a ne na savršenstvu.

"Ples poziva parove da ponovo budu razigrani", navodi Travers.

Zajednički kreativni rad

Crtanje, bojenje, modelovanje glinom ili druge kreativne aktivnosti mogu pomoći partnerima da se opuste i pokažu drugu stranu svoje ličnosti.

Takvi hobiji omogućavaju stvaranje nečega zajedničkim trudom i unose više razigranosti u svakodnevicu. Posebno mogu koristiti ljudima koji rijetko imaju priliku da izraze svoju kreativnost.

"Unošenje malo d‌ječje razigranosti može mnogo značiti", zaključuje Travers.