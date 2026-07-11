Nema kraja tragedijama: Vozač (29) prešao u suprotnu traku i usmrtio ženu pred njenom djecom

Žena R.N.B. je stradala dok je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć, a njeno dvoje dece zadobilo je povrede. Prema nezvaničnim saznanjima, nesreća se dogodila oko 23.50 sati u mjestu Ribnik kod Trstenika.

Usljed težine povreda nesrećna žena je preminula na licu mjesta, dok su njeni ćerka i sin zadobili tjelesne povrede.

Kako se saznaje, osumnjičeni vozač (29) je kolima prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa ženom.

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Trsteniku, uhapsili su M. P. (29) iz Trstenika, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

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"Sumnja se da je on, sinoć oko 23,50 časova, na putu između Trstenika i Kruševca, upravljajući „folksvagenom“, prešao na drugu stranu puta i direktno se sudario sa vozilom „citroen“, kojim je upravljala četrdestrogodišnja žena, koja je podlegla povredama na mjestu saobraćajne nesreće", navodi se u saopštenju.

Putnici u „sitroenu“, devetnaestogodišnja djevojka zadobila je teške, dok je sedamnaestogodišnji mladić, zadobio lake tjelesne povrede.

(Kurir)