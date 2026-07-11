"Ako ginemo, ginemo zajedno" Ispovijest Svetlane, žene heroja koja je spasila muža da ne ispadne iz aviona

Srbin Ljubiša Karović preživio je čudom, ali i nadljudskim naporima njegove supruge, pucanje prozora na avionu Boeing, kompanije Rajaner, na letu Solun - Minhen u petak ujutru!

Svetlana Grković i njen suprug Ljubiša Karović poletjeli su juče rano ujutru iz Soluna za Minhen avionom Rajanera, ne sluteći da će se let pretvoriti u borbu za goli život. Dok su još dremali u svojim sjedištima, iznenada je pukao prozor, a snažna dekompresija povukla je Ljubišu ka otvoru na avionu. Ljubiša je još u bolnici i usljed povreda nije u stanju da priča, a njegova supruga Svetlana za Nova.rs opisuje pakao koji su doživjeli na visini.

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Kraj odmora umalo nije bio i kraj života za Ljubišu i Svetlanu, koji su se vraćali, nakon ljetovanja u Olimpskoj regiji, letom Rajanera u Minhen. Letjeli su već oko pola sata, kada je počeo užas.

Pritisak je povukao Ljubišu

"Kao da se odlomio dio motora koji je udario u prozor pored koga je sjedio moj suprug Ljubiša. Srećom, bio je vezan. Kako se prozor razbio, došlo je do dekompresije u kabini. Pritisak je povukao Ljubišu, srećom pa je bio vezan, ali pola tijela mu je virilo iz aviona. Odmah sam reagovala i uhvatila ga za noge. Pomislila sam: 'Ako ginemo, ginemo zajedno'. Bilo je užasno", počinje svoju ispovijest za portal Nova.rs Svetlana Grković.

U cijelom avionu je nastao haos, popadale su maske, neki od putnika su se uspaničili, neki su pritekli u pomoć.

"U pomoć su mi pritekli neki ljudi, zapamtila sam jednog muškarca i jednu ženu. Taj čovjek mi je mnogo pomogao, meni i Ljubiši. Zajedno smo držali Ljubišine noge, dok se avion vraćao na aerodrom u Solunu. Mislim da je bio Albanac, hvala mu do neba. Nisam zapamtila kako se zove, ne znam ni da li mi je rekao. Voljela bih da ga upoznam, da mu se još jednom lično zahvalim", kaže Svetlana.

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"Ljubiša nekoliko puta gubio svijest"

Zapamtila je i reakciju jedne majke koja je sjedila na jednom od susjednih sedišta.

"Ta žena se mnogo uplašila, pored nje je sjedilo dijete. Tako je snažno stegla dijete, da ga je skoro ugušila. Znam da je Ljubiša nekoliko puta gubio svijest", nastavlja svoju priču Svetlana Grakovć.

Kada su sletjeli na aerodrom, sačekala ih je Hitna pomoć. Ljubiša je hitno prebačen u solunsku bolnicu.

"Meni je važno da je živ. Teško je povrijeđen i u šoku je. Posebno mu je teško povrijeđena ruka, a ima opekotine. Nije u stanju da komunicira, ne sjeća se cijelog događaja", kaže Svetlana Grković.

Saopštenje Rajanera

Po sletanju avion je premešten na posebnu platformu aerodroma, gdje je obavljena istraga kako bi se utvrdilo šta je izazvalo incident.

"Tokom leta došlo je do odvajanja jednog prozora u putničkoj kabini. Avion je bezbjedno sletio, a putnici su vraćeni u terminal. Jedan putnik zatražio je i dobio medicinsku pomoć. Kako bi se kašnjenje svelo na minimum, obezbijeđen je drugi avion koji je putnike prevezao do Memingena", saopštila je kompanija.

Šezdesetjednogodišnji državljanin Srbije, koji je preživeo pravu dramu u vazduhu, i dalje se nalazi u bolnici, gdje se oporavlja od šoka, dok istraga o tome zbog čega se dio motora odvojio još traje.