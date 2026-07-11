Ova tri znaka ulaze u svoj najsrećniji period ove godine

Veliki kosmički preokret je pred nama, a za tri posebna znaka zodijaka večeras zvanično počinje najsrećniji period ove godine. Ako ste prethodnih mjeseci osjećali teret i tapkali u mjestu, vrijeme je za olakšanje.

Astrološki aspekti se konačno poravnavaju tako da brišu prepreke i otvaraju vrata dugotrajnom uspjehu koji će trajati nedjeljama.

Ovaj zlatni niz donosi vjetar u leđa na svim poljima. Neki će konačno naplatiti svoj trud i vidjeti ozbiljan priliv na računu, dok druge čeka emotivno buđenje i susreti koji mijenjaju životni pravac.

Bik: Novac stiže do kraja mjeseca

Bikovi, planete konačno stoje na vašoj strani i to prvo osjeća vaš novčanik. Ono što mjesecima gurate uz brdo sada počinje da se isplaćuje. Već u srijedu popodne stiže konkretno obećanje, isplata ili ponuda za posao. Nemojte iz navike da odbijete priliku koja djeluje previše dobro. Ovoga puta nema zamki, ovo je čista nagrada za vaše strpljenje. Sjedite mirno, izračunajte sve i recite da.

Lav: Reflektor se pali na vama

Lavovima počinje vrijeme kada svaka soba u koju ušetaš radi po njihovim pravilima. Vaša energija pleni, a ljudi to osjećaju čim progovorite. U petak uveče očekujte poruku koja vraća staru ljubav ili otvara sasvim nov krug prijatelja. Ne trošite ovu snagu na dokazivanje ljudima koji su vas potcenili prošle zime. Usmjerite je na ono što gradite sada. Krenite prvi i ne čekajte poziv.

Strijelac: Zeleno svjetlo za vaše snove

Vama hrabrost nikada ne manjka, a sada vam se ta smelost vraća trostruko. Nešto što dugo odlažete – selidba, promjena posla ili veći korak ka slobodi – sada dobija podršku koja ranije nije postojala. Ne razmišljajte previše u ponedjeljak. Analiza vas samo koči baš kada treba da skočite. Ovaj period traži čist pokret, a ne planiranje na papiru. Spakujte kofere i krenite tamo gdje vas srce zove.

Zašto baš ova tri znaka?

Trenutna konstelacija miluje vatru i zemlju. Bik, Lav i Strijelac dobijaju dvostruku dozu kosmičke podrške za konkretne poteze. Sreća ne pada sa neba, ali svaki vaš korak sada nailazi na mnogo manje otpora nego ranije.