Zastava Srpske zavijorila se na jarbolu u Palama

Autor:ATV redakcija
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Na novom jarbolu postavljenom u centralnom dijelu kružnog toka na raskrsnici Karađorđeve i Ulice Nikole Tesle, jednom od najopterećenijih saobraćajnih čvorišta na Palama, istaknuta je zastava Republike Srpske koja svojom veličinom dominira ovim dijelom grada.
Jarbol je postavljen u okviru završnih radova na izgradnji kružnog toka, projekta koji finansira grad Istočno Sarajevo i opština Pale.
Očekuje se da će nakon okončanja svih radova ova moderna saobraćajna raskrsnica biti puštena u funkciju, čime će biti poboljšana bezbjednost i protočnost saobraćaja na jednoj od najfrekventnijih lokacija u Palama.
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