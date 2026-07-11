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Zastava Srpske zavijorila se na jarbolu u Palama

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 17:08

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Застава Српске вијорила се на јарболу у Палама
Foto: Srna

Na novom jarbolu postavljenom u centralnom dijelu kružnog toka na raskrsnici Karađorđeve i Ulice Nikole Tesle, jednom od najopterećenijih saobraćajnih čvorišta na Palama, istaknuta je zastava Republike Srpske koja svojom veličinom dominira ovim dijelom grada.

Jarbol je postavljen u okviru završnih radova na izgradnji kružnog toka, projekta koji finansira grad Istočno Sarajevo i opština Pale.

Očekuje se da će nakon okončanja svih radova ova moderna saobraćajna raskrsnica biti puštena u funkciju, čime će biti poboljšana bezbjednost i protočnost saobraćaja na jednoj od najfrekventnijih lokacija u Palama.

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Tagovi :

trobojka

Republika Srpska

Pale

Istočno Sarajevo

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