Bojan Ilievski pobjednik ''Zvezda Granda'': Njegova životna priča mnoge rasplakala

Bojan Ilievski pobjednik je 19. sezone muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ a po sopstvenom priznanju ni sam nije očekivao da će stići do trijumfa.

Bojan je u razgovoru za „Grand“ otkrio da je prolazio kroz brojna životna iskušenja, od kojih je možda i najveće bio problem sa kockom, zbog čega je bio na ivici da zauvijek krene stranputicom.

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Uspio je da se izvuče iz toga i zasija najjače na muzičkoj sceni, čija je kruna za sada pobjeda u „Zvezdama Granda“.

– Iskreno nisam očekivao da ću baš biti prvi. Ali zahvaljujući ljudima koji su glasali za mene, ali i mom trudu sa mentorom, uspjeli smo da stignemo do samog kraja i da pobijedimo – rekao je još uvijek pod utiscima Bojan.

I njegov izraz lica tokom čitavog finala odavao je utisak da i sam gleda na prolaske do pobjedničkog trona sa iskrenom nevjericom.

– Nisam u životu do sada postigao neki, kako da kažem prestiž, nije me život mazio. Ovo mi je najveći uspjeh u karijeri i životu – iskren je pobjednik „Zvezda Granda“.

Teška životna priča koja je mnoge rasplakala

Mnogi su plakali još ranije zbog Bojanove životne priče. Ostao je rano bez roditelja, baka mu je bila glavni oslonac.

– Želio bih nekada da u nekoj Grandovoj emisiji ispričam i neke druge stvari iz privatnog života. Prosto sam čovjek koji je iskren, otvoren i ne bojim se istine. I prosto šta god me je neko pitao, bilo iz žirija ili produkcije, odgovarao sam onako kako jeste. Nisam lagao niti dolazio u fazu da bih se povukao ili izbjegavao da pričam o nekim temama – objasnio je on.

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Iako mu je, po sopstvenom priznanju, sedmi krug bio takmičarski najteži, u petom krugu umalo je odustao i to zbog problema sa kockom.

– Imao sam prosto takvo iskustvo. Ovo je jedino mjesto na kojem su ljudi saznali mnogo stvari o meni. I tako će i ostati. A druga stvar, to je bilo davno, to sam ostavio iza sebe. Obećao sam svom mentoru, ali obećao sam prvenstveno samom sebi da neću te stvari da ponovim nikad u životu. Produžio sam samo dalje. Radio sam, išao sam na probe aktivno. Imao sam konfront u vezi sa tim, sa svime sam se suočio i išao sam dalje u životu. Jer sad ako mi samo razmišljamo o problemima, nema tu rješenja. Mora da se ide dalje, šta god da se desilo. Sve dok je čovjek živ može stvari da promijeni. I ništa nije izgubljeno. Samo jedno ne može da se vrati, a to je kad čovjek umre – ispričao je Bojan.

Bojan je uprkos svim nedaćama završio redovno školovanje, kao i muzičko obrazovanje ukčljučujući i Akademiju u Sloveniji i djelovalo je nevjerovatno da je uopšte došao u situaciju da krene stranputicom.

– Sve to je krenulo od kad mi je majka umrla. Razočarao sam se u život i više od godinu dana sam prestao i da radim. Sve se to dešavalo 2021. godine – otkrio je pobjednik.

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Otkrio planove za budućnost

On je otkrio i kako će da proslavi ovaj veliki trijumf.

– Prvo ću dati prednost važnim stvarima, a to je da se najprije malo umirim. A onda ću razmišljati dalje, gdje ćemo, šta ćemo i kako ćemo. Naravno da će biti i koncerta, to je definitivno – otkrio je Bojan i dodao da će kao gosta obavezno pozvati i svog mentora Đorđa Davida.

– Obavezno. „Đelem, Đelem“ i „Ibar vodo“, to su njegove pjesme, kako da kažem, prve na listi (smijeh) pjesme koje on pjeva tako – zaključio je Bojan.