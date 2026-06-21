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Minić poručio iz Doboja: Riješićemo pitanje svih 500 djece poginulih boraca

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ATV redakcija
21.06.2026 10:37

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Предсједник Владе РС Саво Минић након потписивања уговора о запошљавању дјеце палих бораца.
Foto: Vlada Republike Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pohvalio je rukovodstvo Doboja što ima sluha za najranjivije kategorije boračke populacije.

Nakon što je u Doboju prisustvovao potpisivanju ugovora o zapošljavanju prvih lica iz kategorije porodica poginulih boraca i dva ugovora o podsticajima, Minić je rekao da će se lično zalagati da svih 500 prijavljenih kandidata bude i zbrinjeno.

"To je najmanje što možemo da uradimo", dodao je Minić.

Minić je istakao da je sve ono što se dešavalo u Odbrambeno-otadžbinskom ratu je produkt da danas postoji Republika Srpska, ali i obaveza prema potomcima onih koji su podnijeli najveću žrtvu.

Ocijenio je da nije lako odrastati bez roditelja, ali da je zato tu Republika Srpska.

"Možda da je prošlo više vremena nego što je trebalo, ali uradićemo to velikom brzinom. Daćemo dinamiku ne samo lokalnim zajednicama, nego javnim preduzećima, ustanovama, i svi oni ima da se uključe. Riješićemo pitanje 500 djece poginulih boraca koji su se prijavili na javni konkurs", naveo je Minić.

Na novinarsko pitanje o preuranjeno istraživanju rejtinga stranaka koje je naručio gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, Minić je rekao kako misli da je to pomalo smiješno i da ne želi ništa drugo da komentariše, prenosi Srna.

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Savo Minić

Djeca poginulih boraca

Republika Srpska

Doboj

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