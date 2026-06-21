Danas počinje ljeto: Pred nama je najduži dan u godini

Autor:ATV redakcija
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Ljeto za stanovnike sjeverne Zemljine polulopte počinje danas, 21. juna u 10 časova i 24 minuta, dok će istovremeno za stanovnike južne polulopte početi zima, saopštilo je Astronomsko društvo "Ruđer Bošković".
Danas će obdanica trajati 15 časova i 36 minuta, a noć 8 časova i 24 minuta. Sunce pravi svoj najveći dnevni luk iznad horizonta, izlazi na sjeveroistoku, na jugu dostiže najveću visinu iznad horizonta tokom godine, a zalazi na sjeverozapadu.
Društvo
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- Astronomi kažu da se Sunce u svom prividnom kretanju po ekliptici tada nalazi u tački ljetneg solsticijuma ili suncostaja. Naime izgleda kao da se visina Sunca u podne, oko početka ljeta, danima ne mijenja tj. kao da Sunce stoji - navode iz Astronomskog društva "Ruđer Bošković".
Ljeto će trajati 93 dana, 15 sati i 40 minuta, a završiće se 23. septembra u 02.05 kada počinje jesen. Obdanica će se potom skraćivati do 21. decembra, kada počinje zima.
(Novosti)
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