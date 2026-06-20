Normalizovan saobraćaj u Prijakovcima kod Banjaluke

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Normalizovan je saobraćaj na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor u Prijakovcima nakon što je završen uviđaj teške saobraćajne nesreće, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Dvije žene i muškarac poginuli su danas u teškoj saobraćajnoj nesreći u Prijakovcima na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor.
Hronika
Detalji teške nesreće kod Banjaluke: Poginule dvije žene i muškarac
Identitet poginulih nakon sudara 4 automobila još nije poznat.
Hronika
Tri osobe poginule u stravičnoj nesreći kod Banjaluke
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
5 h0
Društvo
5 h0
Društvo
13 h0
Društvo
13 h0
Najnovije
21
23
21
02
20
59
20
55
20
45
Trenutno na programu