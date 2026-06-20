Normalizovan saobraćaj u Prijakovcima kod Banjaluke

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Normalizovan je saobraćaj na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor u Prijakovcima nakon što je završen uviđaj teške saobraćajne nesreće, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Dvije žene i muškarac poginuli su danas u teškoj saobraćajnoj nesreći u Prijakovcima na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor. Hronika Detalji teške nesreće kod Banjaluke: Poginule dvije žene i muškarac Identitet poginulih nakon sudara 4 automobila još nije poznat. Hronika Tri osobe poginule u stravičnoj nesreći kod Banjaluke

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