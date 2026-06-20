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Normalizovan saobraćaj u Prijakovcima kod Banjaluke

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 18:50

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Нормализован је саобраћај на магистралном путу Бањалука-Приједор у Пријаковцима након што је завршен увиђај тешке саобраћајне несреће, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Foto: RTRS

Normalizovan je saobraćaj na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor u Prijakovcima nakon što je završen uviđaj teške saobraćajne nesreće, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Dvije žene i muškarac poginuli su danas u teškoj saobraćajnoj nesreći u Prijakovcima na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor.

Несрећа Пријаковци

Hronika

Detalji teške nesreće kod Banjaluke: Poginule dvije žene i muškarac

Identitet poginulih nakon sudara 4 automobila još nije poznat.

Полиција Републике Српске

Hronika

Tri osobe poginule u stravičnoj nesreći kod Banjaluke

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AMS RS

Banjaluka

Prijedor

saobraćaj

Saobraćajna nezgoda

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