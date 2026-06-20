Deset dana pred žetvu: Poljoprivrednike brine cijena pšenice

Pred još jednu žetvu stara briga- cijena pšenice. Isplatili se ili ne ova proizvodnja i ove godine je pitanje koje sebi postavljaju poljoprivrednici. Na pragu još jedne žetve, nadaju se dobroj cijeni.

"Traže 40, ali daj Bože da bude, znači to je problem. Nije meni žao uložiti i kupiti, normalno ja kad kupujem, apotekar ima i svi ali dajte da i mi imamo, da ne živimo od podsticaja, jer evo neko sad mora da se zaduži", rekao je Petar Stevanović, Amajlije.

"Vidjećemo dok vršaj bude završen. Pšenica je uveliko dobra, kod velike većine, ne kažem samo kod mene, ali ako, nema nas. Dobro ću razmisliti, ako bude ta neka cijena o kojoj se šuška možda ću tuđu zemlju koju radim u arendu otkovati. Nije da neću da radim nego ne vrijedi, rekao je Savo Jovanović, Crnjelovo.

Veće su površine ove godine pod pšenicom. Na oglednim poljima stanje je bilo zadovoljavajuće, s tim što je pšenica na zapadu i sjeverozapadu Srpske bila u nešto povoljnijem stanju. Za nekoliko dana znaće si i kakvi su prinosi, ali i cijena.

Gradovi i opštine Bilećanci preplavili Bileću

"Mi smo zadovoljni stanjem pšenice, uslovima, i očekujemo da kroz nekih 10 dana krene i žetva i tada možemo pričati i o rodu i o kvalitetu i o cijeni što naše poljoprivrednike najviše zanima", rekla je Anđelka Kuzmić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

U Semberiji je ove godine posijana pšenica u nešto većem obimu. Dovoljna količina padavina i za sada prihvatljivi vremenski uslovi drže ovu kulturu u dobroj kondiciji. Upravo zbog svih ovih parametara poljoprivrednici se nadaju da ni kvalitet neće podbaciti, kao i da će svoj trud i rad adekvatno i naplatiti.