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Starija od pola vijeka, ali djevica: Sada je spremna za prosca

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 20:52

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Терезија Ниракајумба дјевица из Руанде.
Foto: Screenshot/Youtube

Tereziju Nirakajumbu javnost je upoznala kroz njenu ispovijest prije gotovo tri godine kao 123-godišnju djevicu koja još uvijek traži svoju prvu pravu ljubav.

Iako većina ljudi ne doživi ni 100 godina, ova žena iz Ruande preživjela je Prvi, Drugi svjetski rat, Hladni rat i vidjela pad Berlinskog zida.

Nirakajumba je takođe bila živa kada je izmišljen TV, ali je čitavog života ostala djevica i nikada nije imala momka. U intervjuu za Afrimak ispričala je svoju priču i kako nikada nije srela muškarca.

„Nikada nisam vidjela golog čovjeka. Živjela sam 123 godine sa neostvarenom željom, devijantnom nadom i hrabrim duhom čekanja da jednog dana čovjek izađe i zagrli moju dušu“, rekla je ona.

Prema riječima Nirakajumbe, njena kultura nije dozvoljavala zabavljanje i zahtijevala je da žena bude upoznata sa muškarcem preko porodice, ali je njena porodica nikada nije upoznala ni sa jednim proscem.

„U mojoj kulturi djevojkama nije bilo dozvoljeno da budu same sa muškarcem. Ovaj princip bio je moj način života. Odabrala sam da živim sama, čak i kada su moji roditelji i porodica tražili da prihvatim muškarca i udam se“, kaže ova žena.

Rekla je i da je razvila snažan strah od muškaraca, što je doprinijelo da ne uspostavlja nikakve veze sa njima. Skoro vijek kasnije, njen strah od muškaraca sada je stvar prošlosti i Nirakajumba želi novi život za sebe, želi da doživi ljubav od muškarca.

„Trenutno mi možete pomoći i dovesti čovjeka. Kada sam bila mlada, nisam željela da se družim sa muškarcima i to me je spriječilo u bilo kakvoj potencijalnoj vezi. Nikada nisam razvila ljubav ni prema jednom muškarcu“, rekla je ona za pomenuti medij.

Prema dostupnim podacima, Terezija je još uvijek živa, ali se ne zna da li je u međuvremenu uspjela da pronađe svoju srodnu dušu koju je decenijama čekala.

(Kurir)

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Tagovi :

djevica

ljubav i seks

prosidba

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