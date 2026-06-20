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Kupaći kostim koji sakriva višak kilograma

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 18:10

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Стилски зелени бикини и сламнати шешир на пјешчаној плажи, савршени за љетну моду.
Foto: www.kaboompics.com/Pexels

Ovog ljeta jednodijelni modeli kupaćih kostima su najmoćniji modni izraz na plaži.

Od sofisticiranih retro modela sa visokim izrezima koji vizuelno izdužuju noge, pa sve do svedenih, minimalističkih silueta, ovi kostimi su osvojili svjetske modne piste, ali i najglamuroznije ljetne destinacije širom svijeta.

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Tajna njihovog velikog povratka krije se u idealnom balansu između udobnosti i seksepila. Osim što pružaju maksimalnu slobodu pokreta i sigurnost, oni su savršen izbor za sve aktivnosti na pijesku, poput odbojke ili surfovanja. Međutim, podjednako su neodoljivi i kada samo želite da ljenčarite na ležaljci i izgledate šik.

Popularni brendovi su u jednodijelnim kostimima pronašli idealnu podlogu za poigravanje sa dizajnom: asimetrične linije, atraktivni prorezi na struku, duboki dekoltei i efektne trake za vezivanje pretvorili su ovaj komad u apsolutni modni imperativ.

Ono što ovaj kupaći kostim izdvaja od svih ostalih jeste njegova nevjerovatna praktičnost koja prevazilazi same okvire plaže i bazena. Žene su brzo shvatile da se kvalitetan jednodijelni model preko dana može nositi umjesto bodija ili bazičnog topa.

Александра Пријовић

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Izuzetno privlačno izgleda kada ga uparite sa predimenzioniranim lanenim košuljama, lepršavim pantalonama širokih nogavica, šeširima sa velikim obodom i elegantnim ravnim sandalama. U takvoj kombinaciji, pravo sa plaže možete produžiti na ručak u restoranu ili u opuštenu popodnevnu šetnju gradom.

Upravo zbog te višenamjenske uloge, ulaganje u dobar jednodijelni kostim predstavlja pametnu investiciju koja se lako prilagođava različitim stilovima i prilikama. Zato, ukoliko ovog ljeta želite da zračite samopouzdanjem, otmjenošću i modernim stilom, jednostavan, ali upečatljiv jednodijelni kupaći kostim biće vaš najbolji saveznik na suncu, prenosi Stil.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

moda

kupaći kostim

ljeto 2026

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