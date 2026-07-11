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Krenula na Vimbldon, pa polomila bradu i izbila zube

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 11:48

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Коко Вандевеге
Foto: cocovandey/Instagram

Nekadašnja deveta teniserka svijeta, Amerikanka Koko Vandevege, doživjela je tešku nesreću prošle nedjelje dok je išla na posao na Vimbldonu, gdje radi kao stručni konsultant i komentator za televiziju ESPN. Vandevege je pretrpjela ozbiljne povrede lica nakon, kako kaže, "bizarnog pada".

Koko, koja je tokom karijere dva puta stizala do četvrtfinala na Ol Ingland Klubu, oglasila se povodom incidenta i otkrila kroz kakav je pakao prošla.

- Prošlog utorka, dok sam išla ka Vimbldonu, doživjela sam neočekivanu nesreću i prilično ozbiljan pad. Završila sam tako što sam progrizla sopstvenu usnu, slomila bradu i okrnjila dva prednja zuba - objasnila je Koko.

Ona je opisala trenutke užasa, ali i proces oporavka koji je uslijedio nakon hitne operacije.

- Bilo je to zastrašujuće iskustvo, ali sam veoma zahvalna što mogu da kažem da su mi šavovi skinuti. Dobila sam nove zube prije par dana i dobro se oporavljam. Što je najbolje od svega, vratila sam se na posao.

Vandevege je na svom Instagram profilu podijelila potresne fotografije na kojima se vidi kako je bolničari na nosilima unose u sanitet, kao i slike stomatoloških zahvata kojima su joj rekonstruisani zubi. U emotivnoj objavi, zahvalila se svima koji su bili uz nju.

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- Protekla nedjelja me je podsjetila na to koliko sam srećna što sam okružena neverovatnim ljudima. Hvala mojoj prijateljici Eleni, koja je bila uz mene onog trenutka kada sam pozvala u pomoć, mojoj mami i vjereniku Danijelu, koji su odmah doletjeli u London da budu sa mnom. Hvala mojoj ESPN porodici koja je stalno provjeravala kako sam i brinula o meni, i hvala nevjerovatnim hirurzima, ljekarima i medicinskim sestrama koji su me bukvalno ponovo sastavili kao Hampti Damptija - zaključila je Vandevege.

Podsjetimo, ona je najveće uspjehe ostvarila 2017. godine kada je igrala polufinala Australijan Opena i US Opena. Pored dva četvrtfinala na Vimbldonu, bila je poznata kao jedna od najboljih serverki na turu i osvajačica Fed kupa sa reprezentacijom SAD.

(telegraf)

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Vimbldon

Vimbldon 2026

Koko Vandevege

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