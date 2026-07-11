Američki glumac: Putin je najveći svjetski lider

Američki glumac Stiven Sigal izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin najveći svjetski državnik sadašnjice.

"To sam već govorio. Mislim da je predsjednik Putin najveći svjetski lider kojeg danas imamo. To je moje skromno mišljenje", rekao je Sigal za švajcarski magazin "Veltvohe".

Sigal smatra da je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski "i dalje glumac", dok američki predsjednik Donald Tramp, kako je naveo, ima svoj stil, koji se neprestano razvija.

Svijet Tramp: Danas ću razgovarati telefonom sa Putinom

Stiven Sigal igrao je u akcionim filmovima kao što su "Iznad zakona", "Pod opsadom", "Patriota" i drugim.

Rusko državljanstvo dobio je 2016. godine, a Putin mu je 30. maja 2024. godine uručio Orden prijateljstva za veliki doprinos razvoju međunarodne kulturne i humanitarne saradnje, prenosi Srna.