Tramp se sastaje sa Putinom i Zelenskim

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp želi da što prije okonča sukob u Ukrajini i planira da razgovara o ovom pitanju sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim, objavila je agencija AP, pozivajući se na visokog neimenovanog američkog zvaničnika.
AP navodi da Tramp, takođe, planira da razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nakon sastanka sa Zelenskim.
Bijela kuća je objavila da će se Tramp sastati sa Zelenskim na marginama samita NATO-a u Ankari, u Turskoj, u srijedu, 8. jula.
Iz Kremlja je saopšteno da su Putin i Tramp u subotu, 4. jula razgovarali telefonom o ukrajinskom mirovnom procesu.
Američki lider je rekao da su specijalni izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof spremni da otputuju u Moskvu u pogodno vrijeme, prenosi Srna
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