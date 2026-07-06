Ulaganje od 70 miliona KM u Nacionalni park "Sutjeska", planirano 150 novih radnih mjesta

Ugovor o strateškom partnerstvu i dugoročnom zakupu objekata ugostiteljskog sadržaja u Nacionalnom parku "Sutjeska", u vrijednosti oko 70 miliona KM, potpisan je danas u Banjaluci.

Ugovor su potpisali ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik, vršilac dužnosti direktora Nacionalnog parka "Sutjeska" Aleksandar Golijanin i ovlašteni predstavnik firme "Agens" iz Teslića Slaviša Đurić.

Vipotnik je rekao da će u naredne četiri godine uslijediti ulaganja u vrijednosti od oko 70 miliona KM, kao i da je planirano otvaranje oko 150 novih radnih mjesta, uz preuzimanje postojećih 35 zaposlenih iz ugostiteljsko-turističkog dijela Nacionalnog parka.

On je ocijenio da potpisivanje ovog ugovora predstavlja veoma važan trenutak i značajan datum za Nacionalni park "Sutjeska", ali i za razvoj turizma u Republici Srpskoj.

"Potpisivanjem ugovora unapređujemo brojne segmente koji se prvenstveno odnose na Nacionalni park, s ciljem da njegov cjelokupni turistički i ugostiteljski potencijal učinimo atraktivnijim i dostupnijim kako domaćim, tako i stranim turistima, uz maksimalnu zaštitu i promociju njegovih istorijskih i prirodnih vrijednosti", izjavio je Vipotnik novinarima.

On je istakao da očekuje i snažniji razvoj lokalne zajednice Foča.

"Vlada Republike Srpske ovim projektom pokazuje da podržava i da će nastaviti da podržava projekte koji povezuju zaštitu životne sredine sa održivim ekonomskim razvojem. Vjerujemo da na taj način stvaramo novu vrijednost za građane Republike Srpske i ostavljamo kvalitetno nasljeđe budućim generacijama", dodao je Vipotnik.

On je ocijenio da je ovaj ugovor posebno značajan jer je Nacionalni park "Sutjeska" u proteklih nekoliko decenija imao ozbiljne poteškoće u funkcionisanju i poslovanju.

"Time stavljamo tačku na taj period i omogućavamo menadžmentu Nacionalnog parka da se u potpunosti posveti onome što jeste njegova osnovna uloga, očuvanju i unapređenju istorijskih i prirodnih vrijednosti, kao i njihovoj promociji", zaključio je Vipotnik.

Vršilac dužnosti direktora Nacionalnog parka "Sutjeska" Aleksandar Golijanin rekao je da je prije osam ili devet mjeseci dobio zadatak od premijera Save Minića da pripremi sanacioni plan s ciljem da Nacionalni park dovede u stanje u kojem može normalno da funkcioniše.

"Naslijedili smo veoma ozbiljne obaveze i brojne probleme. Finansijske obaveze bile su velike, a struktura zaposlenih nije bila odgovarajuća. Naš cilj bio je da ustanovu stabilizujemo, uz nastojanje da sačuvamo svako radno mjesto i pronađemo rješenje za svakog zaposlenog", rekao je Golijanin.

On je naveo da dio tog plana predstavlja i ugovor koji je danas potpisan, a koji podrazumijeva restrukturisanje ugostiteljsko-turističkog dijela dio Nacionalnog parka "Sutjeska", koji prelazi u nadležnost investitora.

Golijanin je napomenuo da je dio objekata potpuno devastiran, drugi u veoma lošem i nefunkcionalnom stanju, dok je samo manji broj objekata bio u funkciji, ali su i oni zahtijevali hitna ulaganja i rekonstrukciju.

"Kompanija koja stoji iza ovog projekta i kapital kojim raspolaže predstavljaju garanciju da će ugostiteljski kapaciteti Nacionalnog parka u relativno kratkom roku biti podignuti na najviši mogući nivo", smatra Golijanin.

On je dodao da istovremeno očekuje uređenje makadamskih puteva unutar Nacionalnog parka, što je od izuzetnog značaja za njegovo funkcionisanje, kao i nastavak izgradnje saobraćajnice između Foče i Tjentišta, čime će biti stvoreni uslovi za dolazak još većeg broja turista.

"Ostaje nam osnovna obaveza da se posvetimo zaštiti životne sredine i prirodnih vrijednosti kojima raspolažemo, očuvanju Memorijalnog kompleksa Sutjeska, zbog kojeg je Nacionalni park u velikoj mjeri i osnovan, kao i upravljanju šumskim resursima sanitarnom sječom i unapređenjem lovstva i ribolova kao važnih razvojnih potencijala Parka", rekao je Golijanin.

On je napomenuo da je prije desetak dana započeta obnova restorana ispod magistralne saobraćajnice u Nacionalnom parku, kao i nasipanje makadamskih puteva.

Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović rekao je da se Nacionalni park "Sutjeska" godinama suočavao sa brojnim izazovima i problemima, ocijenivši da se konačno došlo u fazu stabilizacije, koja otvara prostor za nove prilike, investicije i ulaganja u ovaj biser Republike Srpske.

"Rješavanje putne komunikacije putem ulaganja koja su danas predstavljena i precizirana ugovorom sigurno će podići turizam Republike Srpske na znatno viši nivo, posebno na prostoru koji često nazivam najozbiljnijom turističkom rutom regiona, od zapadne Srbije, preko Zlatibora, Tare i Andrićgrada, zatim Nacionalnog parka "Sutjeska", pa sve do juga Republike Srpske, Trebinja, sjevera Crne Gore i Jadranskog primorja", ocijenio je Vukadinović.

Prema njegovim riječima, jedan od najvećih izazova Nacionalnog parka "Sutjeska" bili su smještajni kapaciteti i ugostiteljska ponuda, uz brojne druge probleme sa kojima su se suočavali menadžment i uprava.

"Nadam se da dolaze mnogo bolji i povoljniji dani. Smatram da ovim projektom ne profitiraju samo turizam i privreda grada Foče, već i privreda čitavog ovog dijela Republike Srpske, okolnih opština i gradova, kao i sama Republika Srpska, koja konačno ulaže u svoj biser koji je godinama bio zapostavljen", naglasio je Vukadinović.

On je zahvalio svim institucijama Republike Srpske i premijeru za razumijevanje i podršku ovom dijelu Republike Srpske, prenosi Srna.