Vukanović potkačio Trivićku, pozvaće pristalice da podrže Blanušu

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović predao je danas, 6. jula, CIK-u prijave za opšte izbore 2026. godine. Vukanović se tom prilikom obratio medijima komentarišući aktuelnu situaciju u opoziciji.

Komentarišući činjenicu da u trku za člana Predsjedništva BiH Vukanović ide protiv Željke Cvijanović i Marinka Božovića, kaže da nije iznenađen neprijateljskim ponašanjem SDS-a.

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"Neka služi na čast Marinku Božoviću i Darku Babalju. SDS je veliki problem. Od danas neću progovoriti nijednu ružnu riječ, uprkos neprijateljstvu, o Branku Blanuši. On je sebe potopio nadmudrivanjem sa Draškom Stanivukovićem. Da je Stanivuković uradio ovo od sinoć prije dva mjeseca kada je bio sastanak stvar bi bila potpuno drugačija", rekao je Vukanović.

Ipak, Vukanović kaže da uprkos neprijateljskom djelovanju SDS-a prema njemu, biće gospodin i pozvaće svoje pristalice kada krene kampanja da podrže Branka Blanušu.

Lider Narodnog fronta Jelena Trivić poručila je da neće podržati Vukanovića na izborima za srpskog člana Predsjedništva BiH. Ona je rekla da Vukanović nije htio podršku Narodnog fronta i da je nju nazvao "paščem i zlom".

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Na to je Vukanović odgovorio, aludirajući na nedavno objavljene ankete koje favorizuju Draška Stanivukovića, dok Narodni front ostavljaju ispod cenzusa.

"Gospođa Trivić dobro zna ekonomiju i zna da statističke greške od 1% slabo utiču na rezultat. Tek ćemo da raspredamo priču o SDS-u i trulim jabukama", kaže Vukanović.