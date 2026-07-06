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Pogledajte šta piše u Prijedlogu deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 14:43

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Застава Републике Српске.
Foto: ATV

U Prijedlogu deklaraciji o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, koja će se sutra naći na posebnoj sjednici Narodne skupštine, ukazano je na neophodnost da se kroz parlamentarne procedure na nivou BiH vrate dejtonske nadležnosti Republike Srpske, što uključuje i poništenje niza odluka visokih predstavnika.

Kako je navedeno u tekstu Prijedloga, to se odnosi na odluke koje su mimo ustava i zakona oduzete Srpskoj uz svesrdnu podršku dijela međunarodne zajednice i unitarističkih snaga u BiH.

Naglašeno je da to na kraju podrazumijeva i prestanak mandata OHR-a i visokog predstavnika i okretanje dijalogu i političkom dogovoru svih relevantnih političkih subjekata o budućnosti BiH.

Narodna skupština Republike Srpske naglašava važnost odbrane demokratski izabranih institucija Srpske od svih pokušaja da budu smanjene ili ukinute njihove nadležnosti i prenijete na nivo unitarne BiH, suprotno ustavima Srpske i BiH, a koje je verifikovao Dejtonski mirovni sporazum kao međunarodni ugovor.

Narodna skupština podsjeća na važnost sprečavanja svih pokušaja da se oduzme imovina Republike Srpske, a da se vlasništvo nad njom kao i njenim korištenjem prenese na nivo BiH i u tom smislu je potrebno pooštravanje zakonskih propisa i kažnjavanje svih zloupotreba koji se odnose na ovo vitalno nacionalno pitanje.

Zaštita kulturno-istorijskog nasljeđa, pored ostalog, spomenika nacionalne kulture, jezika, pisma, pravoslavnih hramova, srpskih grobalja i slično od negiranja, prisvajanja i revizije istorijskih činjenica u ovoj oblasti je od izuzetnog značaja.

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Cilj treba da bude ekonomski održiva i socijalno stabilna Srpska u kojoj će se svi njeni dijelovi ravnopravno razvijati kako bi se mladima pružile podjednake šanse za normalan život sa izvjesnom perspektivom za njih i njihove porodice ako ostanu u sredinama gdje su rođeni i gdje mogu imati sigurno zaposlenje.

Stabilan ekonomski razvoj podrazumijeva najoštriji obračun sa kriminalom i korupcijom, posebno u javnim preduzećima i institucijama, piše u tekstu Prijedloga deklaracije, prenosi Srna.

Narodna skupština poziva na dalje produbljivanje saradnje sa Srbijom na osnovu Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa u ekonomskom, kulturnom, obrazovnom, infrastrukturnom, bezbjednosnom i svim drugim sektorima.

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"Ova saradnja ni u kojem pogledu nije usmjerena protiv druga dva naroda u BiH niti protiv bilo koje susjedne zemlje, nego doprinosi miru i stabilnosti u BiH", naglašeno je u tekstu Prijedloga.

Njen cilj je, dodaje se, da se još više ojača i učvrsti srpski nacionalni identitet i da Srpska i Srbija ostanu sigurni garanti opstanka srpskog naroda na ovim oduvijek turbulentnim balkanskim prostorima.

Navedeno je da je donošenje Deklaracije inicijativa Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" i Boračke organizacija Republike Srpske.

Prijedlog odluke o usvajanju Deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH, po hitnom postupku, trebalo bi da se nađe pred poslanicima na sutrašnjoj posebnoj sjednici čiji početak je zakazan za 10.00 časova.

(SRNA)

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Narodna skupština Republike Srpske

Vitalni nacionalni interes

sjednica

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