Минић: До сада најбољи састанак са социјалним партнерима

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас да је са социјалним партнерима усаглашено 95 одсто питања.
Након сједнице Економско-социјалног савјета, Минић је рекао да је учињена велика ствар за све три стране и уз максимално разумијевање.
Истакао је да је циљ да радници имају већа примања, да се смање сиви токови, али и да се чују проблеми пословне заједнице.
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"Општи колективни уговор је круна свега. Припремамо га у цијелости. Чуо сам шта је потребно све да Влада уради како би се побољшао статус привреде у Републици Српској. Исто тако, чули смо и проблеме Савеза синдиката. Желимо да будемо актуелни и да свака одлука буде производ договора", рекао је Минић те додао:
"Ово је до сада најбољи састанак са социјалним партнерима".
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