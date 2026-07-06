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Минић: До сада најбољи састанак са социјалним партнерима

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 14:13

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас да је са социјалним партнерима усаглашено 95 одсто питања.

Након сједнице Економско-социјалног савјета, Минић је рекао да је учињена велика ствар за све три стране и уз максимално разумијевање.

Истакао је да је циљ да радници имају већа примања, да се смање сиви токови, али и да се чују проблеми пословне заједнице.

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"Општи колективни уговор је круна свега. Припремамо га у цијелости. Чуо сам шта је потребно све да Влада уради како би се побољшао статус привреде у Републици Српској. Исто тако, чули смо и проблеме Савеза синдиката. Желимо да будемо актуелни и да свака одлука буде производ договора", рекао је Минић те додао:

"Ово је до сада најбољи састанак са социјалним партнерима".

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Тагови :

Саво Минић

Састанак

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