Minić: Do sada najbolji sastanak sa socijalnim partnerima

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas da je sa socijalnim partnerima usaglašeno 95 odsto pitanja.

Nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta, Minić je rekao da je učinjena velika stvar za sve tri strane i uz maksimalno razumijevanje.

Istakao je da je cilj da radnici imaju veća primanja, da se smanje sivi tokovi, ali i da se čuju problemi poslovne zajednice.

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"Opšti kolektivni ugovor je kruna svega. Pripremamo ga u cijelosti. Čuo sam šta je potrebno sve da Vlada uradi kako bi se poboljšao status privrede u Republici Srpskoj. Isto tako, čuli smo i probleme Saveza sindikata. Želimo da budemo aktuelni i da svaka odluka bude proizvod dogovora", rekao je Minić te dodao:

"Ovo je do sada najbolji sastanak sa socijalnim partnerima".