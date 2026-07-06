Minić: Do sada najbolji sastanak sa socijalnim partnerima

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas da je sa socijalnim partnerima usaglašeno 95 odsto pitanja.
Nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta, Minić je rekao da je učinjena velika stvar za sve tri strane i uz maksimalno razumijevanje.
Istakao je da je cilj da radnici imaju veća primanja, da se smanje sivi tokovi, ali i da se čuju problemi poslovne zajednice.
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"Opšti kolektivni ugovor je kruna svega. Pripremamo ga u cijelosti. Čuo sam šta je potrebno sve da Vlada uradi kako bi se poboljšao status privrede u Republici Srpskoj. Isto tako, čuli smo i probleme Saveza sindikata. Želimo da budemo aktuelni i da svaka odluka bude proizvod dogovora", rekao je Minić te dodao:
"Ovo je do sada najbolji sastanak sa socijalnim partnerima".
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