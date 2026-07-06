"Udvostručen iznos podsticaja važna podrška cijeloj privredi"

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić rekao je da je u ovoj godini za podršku malim i srednjim preduzećima u Srpskoj povećan iznos i umjesto planiranih 2,5 miliona KM iznosiće oko 5,5 miliona KM.

Bubić je istakao da je ovo jedan od načina da se omogući poboljšanje stanja u privredi Srpske.

"Za podsticaje za ulaganja prijavilo se 477 privrednih subjekata, a 28 za podsticaje za poboljšanje konkurentnosti", rekao je Bubić novinarima u Banjaluci nakon prijema za privredne subjekte, organizacije i udruženja koji su ostvarili pravo na podsticaje.

On je naveo da su podsticaje dobili svi privredni subjekti koji su ispunili uslove, te da će oni imati do 50 odsto povrata sredstava u odnosu na ono što su uložili.

Bubić je rekao da je prije 10 dana zatvoren javni poziv za podsticaj za ulaganja, za šta su ove godine planirana 23 miliona KM.

Kada je riječ o padu industrijske proizvodnje u Srpskoj, Bubić je naveo da je ona vezana za privredne aktivnosti u EU, koje su zabilježile velike probleme, te da zbog toga i privreda Srpske trpi posljedice.

Predsjednik Područne komore samostalnih preduzetnika regije Banjaluka Žana Arsić rekla je da će Komora u saradnji sa Privrednom komorom Srpske pokrenuti inicijativu da se obezbijedi nova vrsta podrške ženama preduzetnicama kojih je 33 do 35 odsto u Srpskoj, ali i za preduzetništvo mladih.

"Ova komora obuhvata 15 lokalnih zajednica i ima 11.500 članova i većina radi u sektoru usluga i njima je podrška uvijek potrebna", navela je Arsićeva i zahvalila Vladi i resornom ministarstvu što svake godine povećavaju iznos za podsticaje privredi.

Sekretar Privredne komore Srpske Dragan Šepa rekao je da je za podizanje konkurentnosti veoma važno da je svake godine sve veći broj privrednika koji su obuhvaćeni podsticajima resornog ministarstva, te istakao značaj promocije privrede u zemlji i inostranstvu.

Vlasnik tekstilne kompanije "Padrino BP" iz Novog Grada Bojan Plavšić rekao je da je ova kompanija već koristila podsticaje resornog ministarstva za ulaganja u nabavku nove opreme, za obuku radne snage, te modernizaciju fabrike.

Plavšić je dodao da firma zapošljava 30 ljudi i da je uglavnom orijentisana na izvoz u EU, prenosi Srna.