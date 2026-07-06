Član predsjedništva Demosa prešao u SPS

Dosadašnji predsjednik Regionalnog odbora DEMOS, član Predsjedništva te stranke i predsjednik Gradskog odbora u Prijedoru Željko Karajica pristupio je Socijalističkoj partiji Srpske, nakon razgovora sa predsjednikom ove stranke Goranom Selakom.

"Dolazak Željka Karajice predstavlja veliko pojačanje za Socijalističku partiju Srpske i još jednu potvrdu da SPS raste, jača i okuplja ljude koji imaju ugled, rezultate i povjerenje građana. Naša politika je politika odgovornosti, rada i brige za svakog čovjeka, ali prije svega politika koja čuva i jača Republiku Srpsku. Zato nam svakodnevno pristupaju ljudi koji žele da budu dio ozbiljne, stabilne i perspektivne političke organizacije", poručio je Selak.

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Sastanku je prisustvovao i potpredsjednik Socijalističke partije Srpske Duško Miletić, koji je predložio da Željko Karajica bude izabran za potpredsjednika Gradskog odbora SPS Prijedor i šefa Regionalnog odbora SPS, o čemu će odlučivati nadležni organi partije.

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U SPS-u navode da je dolazak Karajice nastavak snažnog procesa jačanja partije širom Republike Srpske, te da sve veći broj iskusnih političkih i društvenih aktera prepoznaje SPS kao političku snagu koja ima jasnu viziju razvoja, odgovornu nacionalnu i socijalnu politiku i kapacitet da okupi ljude spremne da rade u interesu građana i Republike Srpske.