Dobre vijesti za penzionisane policajce: Slijedi novi obračun penzija

Autor:ATV redakcija
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Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir održao je danas sastanak sa predstavnicima Udruženja penzionisanih policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Na sastanku je razgovarano o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima upućenom u Narodnu skupštinu Republike Srpske, a kojim se omogućava da svi penzionisani policijski službenici imaju retroaktivno pravo na novi obračun penzije u skladu sa zakonom iz 2019. godine prema kojem se lični koeficijent za penziju utvrđuje na osnovu pet najpovoljnijih godišnjih plata.
Ministar Budimir naglasio je da će MUP u saradnji sa Vladom Republike Srpske nastaviti da podržava inicijative koje doprinose unapređenju prava i životnog standarda penzionisanih policijskih službenika, vodeći računa o održivosti sistema i interesima svih zaposlenih i penzionisanih pripadnika Ministarstva, prenosi Provjereno.info.
Tokom sastanka istaknuto je da penzionisani pripadnici MUP-a Republike Srpske predstavljaju važan dio sistema bezbjednosti, te da njihov doprinos očuvanju mira, bezbjednosti i institucija Republike Srpske zaslužuje posebno poštovanje i odgovoran odnos institucija.
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