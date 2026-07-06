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Dobre vijesti za penzionisane policajce: Slijedi novi obračun penzija

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 14:39

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Новац, плаћање
Foto: CB BiH

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir održao je danas sastanak sa predstavnicima Udruženja penzionisanih policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Na sastanku je razgovarano o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima upućenom u Narodnu skupštinu Republike Srpske, a kojim se omogućava da svi penzionisani policijski službenici imaju retroaktivno pravo na novi obračun penzije u skladu sa zakonom iz 2019. godine prema kojem se lični koeficijent za penziju utvrđuje na osnovu pet najpovoljnijih godišnjih plata.

Ministar Budimir naglasio je da će MUP u saradnji sa Vladom Republike Srpske nastaviti da podržava inicijative koje doprinose unapređenju prava i životnog standarda penzionisanih policijskih službenika, vodeći računa o održivosti sistema i interesima svih zaposlenih i penzionisanih pripadnika Ministarstva, prenosi Provjereno.info.

Tokom sastanka istaknuto je da penzionisani pripadnici MUP-a Republike Srpske predstavljaju važan dio sistema bezbjednosti, te da njihov doprinos očuvanju mira, bezbjednosti i institucija Republike Srpske zaslužuje posebno poštovanje i odgovoran odnos institucija.

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Tagovi :

penzije

Policija

MUP Republike Srpske

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