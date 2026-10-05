Najavljene jake mlazne struje, povezuju se sa MJO fazama

Autor:ATV redakcija
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Meteorolog Ivan Ristić najavio je da bi sljedeće nedjelje Srbiju moglo da zahvati jače zahlađenje, uz mogućnost snijega na planinama.
Kako navodi Ristić, najnoviji GFS ENS model ukazuje na mogućnost formiranja jake jugozapadne mlazne struje i blokade na Atlantiku, što bi moglo da bude povezano sa MJO fazama, odnosno konvektivnim oscilacijama nad Pacifikom i Indijskim okeanom.
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Ukoliko se ovakav scenario potvrdi, posljedice bi se osjetile i na Balkanu. Prema trenutnim prognozama, Srbiju bi tokom sljedeće nedjelje moglo da zahvati jače zahlađenje, a postoji mogućnost da planinski predjeli dobiju i prve pahulje.
Najveća pažnja usmjerena je na Zlatibor, Taru i Divčibare, gdje bi, ukoliko se prognozirani scenario ostvari, mogao da se pojavi i prvi snijeg ove jeseni.
Ristić ističe da je u najnovijim izlazima modela već vidljiva razlika u odnosu na prethodnu prognozu.
Na kartama se, između ostalog, mogu pratiti GFS prognoze mlazne struje na 300 mb, dok anomalije temperature na 850 mb iz ENS modela pokazuju promjene između jutarnjeg izlaza u 00 UTC i novog izlaza u 12 UTC.
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Ipak, situacija još nije konačna, jer meteorološki modeli u ovom periodu mogu značajno mijenjati prognozu, pa će naredni dani biti ključni.
Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u utorak Srbiju očekuje hladno jutro, uz mjestimičan slab prizemni mraz, dok se po pojedinim kotlinama istočne, južne i jugozapadne Srbije očekuje i slab mraz na 2 metra visine, kao i ponegdje kratkotrajna magla.
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Tokom dana biće sunčano i toplo, uz slab vjetar promjenjivog pravca.
Jutarnja temperatura kretaće se od -2 do 9 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 24 do 28 stepeni.
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