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Ljeto je, a ovdje je u BiH nezdrav vazduh

11.07.2026 12:52

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Облачно сиво небо тамно киша црни облаци
Foto: Pexel/Landiva Weber

Vazduh je jutros u Zenici okarakterisan kao nezdrav, zbog čega su moguće pojačane tegobe kod oboljelih od srčanih i plućnih bolesti, dok se i kod ostalih građana može javiti negativan uticaj zagađenja na zdravlje, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Indeks kvaliteta vazduha u Zenici iznosio je 178.

Osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima poput astme, preporučuje se da smanje boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, a isto se savjetuje trudnicama, d‌jeci i starijim licima. I ostali građani trebalo bi da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja na otvorenom, prenosi Srna.

Vazduh je nezdrav za osjetljive kategorije u Ilijašu, gd‌je je indeks kvaliteta vazduha iznosio 109, pa se ovim kategorijama stanovništva preporučuje smanjen boravak i fizička aktivnost na otvorenom, dok se ostalima savjetuje da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja.

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Tagovi :

zagađen vazduh

Zenica

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