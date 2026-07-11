Ljeto je, a ovdje je u BiH nezdrav vazduh

Vazduh je jutros u Zenici okarakterisan kao nezdrav, zbog čega su moguće pojačane tegobe kod oboljelih od srčanih i plućnih bolesti, dok se i kod ostalih građana može javiti negativan uticaj zagađenja na zdravlje, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Indeks kvaliteta vazduha u Zenici iznosio je 178.

Osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima poput astme, preporučuje se da smanje boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, a isto se savjetuje trudnicama, d‌jeci i starijim licima. I ostali građani trebalo bi da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja na otvorenom, prenosi Srna.

Vazduh je nezdrav za osjetljive kategorije u Ilijašu, gd‌je je indeks kvaliteta vazduha iznosio 109, pa se ovim kategorijama stanovništva preporučuje smanjen boravak i fizička aktivnost na otvorenom, dok se ostalima savjetuje da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja.