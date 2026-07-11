U pravoslavnom kalendaru današnji dan upisan je crnim slovom: Evo šta bi vjernici trebalo da znaju

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i pravoslavni vjernici danas praznuju prenos moštiju Svetih mučenika i besrebrenika Kira i Jovana, svetitelja iz 3. i 4. veka koji u hrišćanskoj tradiciji zauzimaju posebno mjesto kao zaštitnici ljekara, bolesnih i nemoćnih.

Sveti Kir je prvobitno bio poznat kao ugledni ljekar u aleksandrijskom gradu Kanopu, koji je ljude liječio ne samo medicinskim znanjem, već prvenstveno molitvom i hrišćanskom vjerom. Vođen jevanđeljskim načelom "zabadava dobiste, zabadava dajite", Kir za svoj rad nikada nije uzimao novac, zbog čega je, zajedno sa svojim vjernim pratiocem, bivšim vojnikom Jovanom, prozvan "besrebrenikom".

Tokom surovih progona hrišćana pod carem Dijoklecijanom, obojica su pretrpela mučeničku smrt nakon što su odbili da se odreknu svoje vere.

Crkva sutra ne slavi dan njihovog stradanja, već prenos njihovih čudotvornih moštiju. Vijekovima nakon njihove smrti, u 5. vijeku, patrijarh Kiril Aleksandrijski prenio je mošti ovih svetitelja iz Kanopa u obližnje mjesto Manutin. Prema svjedočenjima iz tog doba, na mjestu gdje su položene njihove mošti, paganski kultovi su nestali, a potekli su izvori isceljenja, zbog čega je ovo mjesto postalo jedno od najvećih hrišćanskih svetilišta tog vremena.

U pravoslavnom kalendaru ovaj dan je upisan crnim slovom.

(telegraf)