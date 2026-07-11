Tramp se oglasio o navodnom planu atentata na njega, žestoko zaprijetio Iranu

Donald Tramp zaprijetio je Iranu razornim napadima ukoliko iranska vlada izvrši ili pokuša da izvrši atentat na njega. Istovremeno, njegova administracija uvela je nove sankcije finansijskoj mreži povezanoj s iranskim vrhovnim vođom, ajatolahom Mojtabom Hamneijem.

„Hiljadu raketa je spremno i usmjereno na Islamsku Republiku Iran, a odmah nakon njih slijede još hiljade ukoliko iranska vlada postupi u skladu s prijetnjom, izrečenom u mnogim dijelovima svijeta, da će ubiti ili pokušati da ubije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene“, objavio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut soušal (Truth Social).

„Naređenja su već izdata, a američka vojska je spremna, voljna i sposobna da, u periodu od godinu dana, uz mogućnost produženja, potpuno desetkuje i uništi sva područja Irana“, dodao je.

Tramp je, prema navodima Rojtersa (Reuters), naredio vojsci da bude spremna da pokrene napade na Iran ukoliko iranska vlada izvrši ili pokuša da izvrši atentat na američkog predsjednika.

Sankcionisan finansijer iranskog vrhovnog vođe

Trampova prijetnja objavljena je istog dana kada su Sjedinjene Države uvele nove sankcije povezane s Iranom. Sankcije su usmjerene na ključnog finansijera novog iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Mojtabe Hamneija, kao i na još 13 pojedinaca i pravnih subjekata.

Među sankcionisanima je Ali Ansari (Ali Ansari), iranski bankar i poslovni čovjek sa sjedištem u Dubaiju. Velika Britanija ga je ranije sankcionisala zbog njegove uloge u finansiranju Iranske revolucionarne garde i drugih iranskih subjekata.

Američko Ministarstvo finansija tvrdi da je Ansari javnim novcem izgradio obiman portfelj nekretnina i poslovnih udjela u inostranstvu kako bi obogatio sebe, pripadnike iranskih vlasti i Korpus islamske revolucionarne garde.

Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine sankcionisala je i tri mjenjačnice sa sjedištem u Iranu, kao i strane paravan-kompanije. Vašington tvrdi da su te kompanije u ime sankcionisanih iranskih banaka godišnje prebacivale milijarde dolara, koristeći mreže fiktivnih kompanija kako bi prikrile nezakonite aktivnosti iranske vlade.

„Sjedinjene Države preduzimaju odlučne mjere kako bi prekinule finansijske veze koje održavaju iransku vladajuću elitu“, rekao je portparol Stejt departmenta Tomi Pigot (Tommy Pigott).

„Usmjeravanjem mjera na te mreže, Sjedinjene Države direktno ometaju sposobnost režima da pristupi stranim valutama i obavlja međunarodne finansijske aktivnosti“, dodao je.