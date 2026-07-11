Nebojša Tubić Žabac vodi životnu bitku: Demencija i depresija ne posustaju

Nekadašnji partner pjevačice Goce Božinovske, Nebojša Tubić, zabrinuo je javnost emotivnom objavom na društvenim mrežama u kojoj je otvoreno progovorio o zdravstvenim problemima sa kojima se svakodnevno suočava.

Šta ti je život

Tubić je svojim pratiocima otkrio da vodi tešku borbu sa bolešću koja je, kako tvrdi, posledica zdravstvenih komplikacija nastalih nakon ranjavanja koje je preživio. Prema njegovim riječima, stanje se pogoršava, a svakodnevica mu je postala ispunjena izazovima.

"Bolest je sve jača i bez tableta je borba do posljednjeg daha. Demencija i depresija ne posustaju, obruč se svakim danom sve više steže oko mene. Motiv su mi duge šetnje i jedini saveznik koji me drže u životu“, napisao je Tubić na svom profilu.

Preživio nemoguće

Njegova iskrene riječi izazvale su brojne reakcije i poruke podrške. Prijatelji, poznanici i pratioci uputili su mu riječi ohrabrenja, poželjeli snagu i istrajnost u borbi sa zdravstvenim problemima koji ga već duže vrijeme prate.

Teška borba

Tubić je i ranije govorio o posljedicama koje je ostavilo ranjavanje, ali ovoga puta njegove riječi odaju utisak da se nalazi u posebno teškom životnom periodu. Borba sa depresijom i demencijom, kako je sam naveo, postaje sve zahtjevnija, dok mu terapija i svakodnevne šetnje predstavljaju način da održi psihičku i fizičku snagu.

Iako prolazi kroz težak period, Tubić ne krije da se trudi da pronađe motive za dalje. Upravo zbog toga njegova objava nosi snažnu poruku o istrajnosti i borbi, čak i onda kada se čovjek suočava sa najvećim životnim iskušenjima.

(Kurir)