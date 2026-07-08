Ovo mjesto krije imena 1.560 srpskih žrtava: Porodice i dalje traže pravdu

Srbi su se i ovog Ivanjdana okupili u Stogu u opštini Zavidovići u Federaciji BiH.

U spomen-kapeli posvećenoj Usjekovanju glave Svetog Jovana Krstitelja, koja je u izgradnji, u porti Hrama Svetog Đorđa, služena je liturgija kojoj su prisustvovali malobrojni povratnici i nekadašnji mještani. Radovi na izgradnji kapele u Stogu još traju zbog nedostatka majstora. A u planu je da tu budu uklesana imena 1.560 srpskih žrtava sa tog područja od kojih je više od 400 djece, ubijenih u Drugom svjetskom ratu, oko 30 stradalih u Prvom svjetskom ratu, te više stotina stradalih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

I ovaj Ivanjdan probudio je uspomene i otvorio stare rane. Roditelji Slavice Mrkaljević, koja je iz zasjede ubijena u junu 92. godine, i dalje traže pravdu. Za zločin, u kojem su ubijena četiri civila, na putu prema Vozući, niko nije odgovarao.

"Imala je 20 godina. Od sestre kćerka je bila starija godinu. Evo mi brata tu koji je nastradao. Oni su iz zasjede pobili tu našu djecu. I do danas niko ne zna ko je", ispričala je majka ubijene Slavice Anđa Mrkaljević.

"Trebalo bi ljudima to skinuti sa srca, da dođu sebi jednog dana, da počnu živjeti, ali života nema", kazao je otac ubijene Slavice Slavko Mrkaljević.

Da sjećanja bole, priča i Dijana Lazendić. Danas živi u Doboju. Njoj su na ognjištu ubijeni stric i baka.

"Ovdje sam rođena, krštena, ovdje u ovoj spomen kapeli su zapisani moji stric, baba i ostali preci", poručila je iz Doboja Dijana Lazednić.

Malo je srpskih povratnika u ovom kraju. Među njima je i Ljeposava Petković. To što je danas, bar na kratko, vidjela nekadašnje komšije staricu je obradovalo.

"Sve je to razrušeno bona, nema tu ništa", izjavila je povratnica u Stošnicu kod Vozuće Ljeposava Petković.

Da je malo Srba koji ovdje žive, priča i paroh zavidovićki Zoran Živković. Ipak, srpski narod njeguje osjećaj prema zavičaju i redovno se okuplja na bogosluženjima.

"Povratak je davno stao, ima još poneko da obnavlja kuću, ali to ne znači povratak. S tim da moj poziv i moja poruka svima koji su imali svoju imovinu ovdje, da traže svoja prava da obnove svoju imovinu, nije bitno gdje se živi", rekao je paroh zavidovićki Zoran Živković.

Kod Crkve Svetog Đorđa u Stogu pronađena je masovna grobnica sa 21 tijelom, od kojih je 17 obezglavljeno. Na mjestu masovne grobnice danas je u izgradnji spomen kapela.

Novac je obezbijeđen, ali radovi još traju zbog nedostatka majstora. U spomen-kapeli biće uklesana imena svih stradalih Srba ovog područja.