Ponovo se zaoštrava situacija: Napadnuti brodovi u Ormuskom moreuzu

Iranska Revolucionarna garda ispalila je u ponedjeljak naveče najmanje dvije rakete na trgovačke brodove koji su plovili kroz Ormuski moreuz, objavio je Aksios pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika.

Napadi su doveli u pitanje memorandum o razumijevanju potpisan prije manje od tri sedmice, prema kojem se Iran obavezao da će obustaviti sve napade u ovom strateški važnom pomorskom prolazu.

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Do novog incidenta došlo je neposredno nakon isteka sedmodnevnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o prekidu napada u Ormuskom moreuzu. Prema informacijama koje prenosi Aksios, Sjedinjene Američke Države vjerovatno će odgovoriti vojnim udarima na iranske ciljeve.

Britanska Kancelarija za pomorske trgovačke operacije (UKMTO) saoštila je da je tokom noći primila prijavu sa jednog tankera koji je plovio prema jugu u blizini Omana, uz obalu Ormuskog moreuza. Posada je navela da je brod pogođen za sada neidentifikovanim projektilom, nakon čega je izbio požar.

Jedan američki zvaničnik potvrdio je da je i drugi komercijalni brod pogođen iranskim projektilom. Oba plovila pretrpjela su velika oštećenja, ali prema njegovim riječima nije bilo poginulih ni povrijeđenih.

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Napad dolazi nakon neuspjelih diplomatskih pokušaja smanjenja napetosti. Prošle sedmice u Dohi, glavnom gradu Katara, održana je nova runda indirektnih razgovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ali bez značajnijeg pomaka kada je riječ o bezbjednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Ormuski moreuz predstavlja jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta. U mirnodopskim uslovima kroz njega prolazi približno petina ukupne svjetske trgovine naftom i prirodnim gasom.

Iranska državna televizija objavila je da je tanker koji je prevozio ukapljeni prirodni gas napadnut nakon što je ignorisao upozorenja iranskih vlasti. Ipak, Teheran nije direktno preuzeo odgovornost za napad.

Iran je ranije više puta poručivao da je za plovidbu sigurna samo ruta koju odobre njegove vlasti. Istovremeno, iranske snage dovode se u vezu s napadima na brodove koji koriste alternativne pravce bliže obali Omana.