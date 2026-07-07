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Alarm u Njemačkoj: Čak 40 odsto radnika ne vjeruje da će u penziju

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 11:14

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пензије пензионери
Foto: Pexel/ Ninoslav Zivkovic

Četiri od 10 zaposlenih u Njemačkoj ne vjeruje da će moći da radi do zakonske starosne granice za penzionisanje, pokazalo je novo istraživanje zasnovano na analizi DGB Indeksa dobrog rada.

Prema rezultatima ankete, u kojoj je učestvovalo skoro 28.000 zaposlenih u periodu od 2022. do 2026. godine, 53 odsto ispitanika vjeruje da može bez ograničenja da obavlja svoj posao do penzije, dok 40 odsto izražava sumnju u tu mogućnost, prenio je Špigel.

U pojedinim sektorima procenat zaposlenih koji ne veruju da će moći da rade do penzije znatno je viši: u vodoinstalaterskim, grejačkim i sanitarnim poslovima 72 odsto, u nezi 71 odsto, u njezi starijih osoba 67 odsto, u građevinarstvu 66 odsto, a u brizi o djeci 57 odsto.

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Istraživanje je pokazalo da su glavni razlozi za sumnju visoki fizički napori, stres, buka, dug radni dani i ograničene mogućnosti za unaprijeđenje zdravlja na radnom mjestu.

Predsjednica njemačke konfederacije sindikata DGB Jasmin Fahimi ocijenila je da su rezultati "gorka realnost" i upozorila da se u penzionoj politici ne mogu ignorisati uslovi rada.

Ona je pozvala na poboljšanje radnih uslova i fleksibilnije prelaze u penziju, umjesto daljeg podizanja starosne granice za odlazak u penziju.

U Njemačkoj se trenutno vodi rasprava o reformi penzionog sistema.

Prijedlozi uključuju usklađivanje starosne granice sa očekivanim životnim vijekom, ukidanje ranijeg penzionisanja sa 63 godine, proširenje baze osiguranika i druge izmjene koje je predložila penziona komisija, prenose Telegraf,

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Penzija

Njemačka

Penzioneri

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