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Prodaje se nekadašnji ponos Jugoslavije: Gigant osvanuo na malim oglasima

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 08:08

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Катанац врата капија
Foto: Bich Tran/Pexels

Na oglasniku Njuškalo pojavila se ponuda za prodaju bivše fabrike papira u Belišću po cijeni od 19 miliona evra.

Industrijski kompleks, koji je decenijama bio simbol lokalne privrede, prostire se na 255.000 kvadratnih metara.

Na internet oglasniku Njuškalo se pojavila neobična ponuda. Bivša fabrika papira u Belišću prodaje se za 19 miliona evra. Fabrika papira u Belišću počela je sa radom 1960. godine, a proizvodnja je zvanično završena u novembru prošle godine.

Prostor bivše fabrike prodaje kompanija DS Smith koja je belišćansku fabriku preuzela 2015. godine. Iz DS Smitha umiruju javnost i navode da njihova fabrika ambalaže u Belišću i dalje nastavlja sa radom, štaviše, u nju je u toku ulaganje od 15 miliona evra.

Međutim, pažnju javnosti privukao je oglas objavljen na internet oglasniku Njuškalo u kojem je oglašena prodaja velikog industrijskog kompleksa površine 255.000 kvadratnih metara, prenosi Mondo.rs.

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Riječ je o cjelovitoj industrijskoj lokaciji sa postojećim objektima, razvijenom infrastrukturom i svim potrebnim priključcima, što budućem investitoru otvara mogućnost brze prenamijene prostora i pokretanja nove proizvodnje.

Kompleks se nalazi u industrijskoj zoni u Belišću, na lokaciji koja je decenijama bila sinonim za papirnu industriju i privredni razvoj grada. Oglas je objavljen posredstvom kompanije CBRE, jedne od najvećih svjetskih kompanija za komercijalne nekretnine i investicije.

U prodaju je uključeno 13.725 kvadratnih metara zatvorenog prostora, uključujući radionice, proizvodne hale i objekat za pripremu sirovina. U oglasu piše da će industrijska oprema biti uklonjena prije prodaje, čime će novi vlasnik imati mogućnost prilagođavanja prostora sopstvenim potrebama.

Lokacija raspolaže i razvijenom infrastrukturom visokog kapaciteta, što značajno smanjuje vrijeme i troškove eventualne prenamijene ili pokretanja proizvodnje. Između ostalog, ističu se snažni energetski i gasni kapaciteti, zbog čega je prostor pogodan i za energetski zahtevne projekte poput industrijske proizvodnje ili data centara.

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Tagovi :

bivša Jugoslavija

ekonomija

fabrika

prodaja

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