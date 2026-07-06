Upućen javni poziv: Milioni za zapošljavanje u Srpskoj

Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava za četiri programa zapošljavanja otvoren je do 21. jula u Republici Srpskoj.

"Cilj je otvaranje novih radnih mjesta, jačanje privrede i podsticanje održivog zapošljavanja u Republici Srpskoj", istakli su iz Zavoda za zapošljavanje.

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Programi obuhvataju podršku privredi za novo zapošljavanje, ukupne vrijednosti 5.000.000 KM za zapošljavanje visokorizičnih nezaposlenih lica i mladih do 30 godina.

Takođe, tu je i program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi vrijedan pet miliona KM, a obuhvata zapošljavanje ugroženih i ranjivih kategorija nezaposlenih lica, kao i podršku samozapošljavanju kroz pokretanje vlastitog biznisa.

Ukupna vrijednost programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem je 8.477.700 KM i njime će biti omogućeno stručno osposobljavanje do 847 lica sa visokom stručnom spremom bez radnog iskustva, uz finansiranje pripravničkog staža u trajanju do šest mjeseci, saopšteno je iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

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Četvrti program podrške odnosi se na zapošljavanje Roma u Republici Srpskoj, finansiran sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara.

Iz Zavoda su pozvali zainteresovane poslodavce i nezaposlena lica da se upoznaju sa uslovima javnog poziva.

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni u nadležnim biroima i na internet stranici Zavoda.