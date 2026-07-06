Srbija preusmjerila Srpskoj više od 19 miliona KM za gradnju auto-puta

Izvor:
ATV
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Ministarstvo finansija Srbije donijelo je Rješenje kojim se iz tekućih budžetskih rezervi Republici Srpskoj preusmjerava 1.174.000.000 dinara (oko 19,5 miliona KM) za nastavak izgradnje dionice auto-puta Rača - Bijeljina.
Sredstva su preusmerena sa pozicije Ministarstva finansija na Generalni sekretarijat vlade, a realizaciju će pratiti resorno ministarstvo, objavljeno je u Službenom glasniku.
Riječ je o auto-putu koji će se na dionici kroz Srbiju protezati od Kuzmina do Sremske Rače, javlja Tanjug.
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