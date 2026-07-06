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Srbija preusmjerila Srpskoj više od 19 miliona KM za gradnju auto-puta

Izvor:

ATV

06.07.2026 07:25

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Радови на изградњи аутопута Бијељина-Рача
Foto: ATV

Ministarstvo finansija Srbije donijelo je Rješenje kojim se iz tekućih budžetskih rezervi Republici Srpskoj preusmjerava 1.174.000.000 dinara (oko 19,5 miliona KM) za nastavak izgradnje dionice auto-puta Rača - Bijeljina.

Sredstva su preusmerena sa pozicije Ministarstva finansija na Generalni sekretarijat vlade, a realizaciju će pratiti resorno ministarstvo, objavljeno je u Službenom glasniku.

Riječ je o auto-putu koji će se na dionici kroz Srbiju protezati od Kuzmina do Sremske Rače, javlja Tanjug.

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Tagovi :

Auto-put Bijeljina - Rača

Autoput Bijeljina-Rača

Auto-put

Srbija

Republika Srpska

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