Srbija preusmjerila Srpskoj više od 19 miliona KM za gradnju auto-puta

Ministarstvo finansija Srbije donijelo je Rješenje kojim se iz tekućih budžetskih rezervi Republici Srpskoj preusmjerava 1.174.000.000 dinara (oko 19,5 miliona KM) za nastavak izgradnje dionice auto-puta Rača - Bijeljina.

Sredstva su preusmerena sa pozicije Ministarstva finansija na Generalni sekretarijat vlade, a realizaciju će pratiti resorno ministarstvo, objavljeno je u Službenom glasniku.

Riječ je o auto-putu koji će se na dionici kroz Srbiju protezati od Kuzmina do Sremske Rače, javlja Tanjug.