Објављено колике су плате највиших православних свештеника ГПЦ

Аутор:АТВ редакција
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У Службеном листу Грчке су објављене нове плате највиших свештеника Православне цркве Грчке - поглавара-архиепископа, митрополита и епископа, док обични свештеници нису укључени у нови пропис о платама.
Свештеници се у Грчкој воде као државни службеници и плате им се на тај начин и усклађују.
На основу новог оквира, од 1. јула су плате највише црквене јерархије повезане са мјесечном платом генералног секретара Министарства просвјете, вјере и спорта која износи 5.191 евра бруто.
Поглавар Православне цркве Грчке Јеронимос чија титула је "Архиепископ Атине и цијеле Грчке", активни митрополити и титуларни митрополити примаће мјесечно 90 одсто тог износа, односно 4.671,90 евра бруто.
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За титуларне и помоћне епископе плате су утврђене на 70 одсто плата митрополита, односно на 3.270,33 евра бруто мјесечно.
Обични парохијски свештеници су искључени из ове промјене плата, што је одмах отворио дискусију и негодовање, како у политичким круговима, тако и унутар Цркве.
Од посебног значаја је одредба да се свештеницима поред плата више неће исплаћивати никакве друге финансијске бенефиције. То значи да се обустављају додатни износи који би могли да буду повезани са трошковима за наступе, путовања, учешће у савјетима, одборима или синодалним тијелима, као и свака друга финансијска подршка предвиђена претходним прописима.
Плате, дакле, постају јединствене и специфичне, без додатака или накнада.
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Премијер Киријакос Мицотакис је у недавном телевизијском интервјуу представио нови пропис као стални захтјев Грчке цркве. Тврдио је да плате митрополита не би требало да буду значајно ниже од плата других службеника, истичући административну улогу митрополита.
Међутим, његови критичари покрећу питања стања у друштву и друштвеног утицаја. Они указују да повећање плата долази у вријеме повећаног притиска на домаћинства. Критикују и то што обични свештеници који обављају велики дио свакодневног пастирског рада у парохијама, нису укључени у повећање плата, преноси "Директно".
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