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Sutra slavimo Ivanjdan: Evo šta nikako ne smijete raditi

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 08:13

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Сутра славимо Ивањдан: Ево шта никако не смијете радити
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva SPC sutra proslavlja praznik Rođenje Svetog Jovana Preteče - Ivanjdan.

Jovan se naziva Krstiteljem jer je u rijeci Jordan krstio Gospoda Isusa Hrista, a Pretečom zato što je najavljivao dolazak Hristov i pozivao ljude na pokajanje.

Ovaj svetitelj rođen je od starijih roditelja - oca, sveštenika Zaharija i majke Jelisavete, Bogorodičine rođake.

Kada je Jelisaveta ostala trudna, Zaharije je zanijemio. Kada se rodio Jovan, od njegovog oca Zaharija je zatraženo da na pločici napiše ime djeteta i kada je napisao sinovljevo ime, istog časa je progovorio.

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Kao mlad Jovan je otišao u pustinju gdje se hranio korijenjem i divljim medom. U propovijedima je kritikovao moralno posrnuće svojih savremenika, pozivajući ih da se pokaju i vrate životu po Božijim zakonima.

Krštavao je ljude u rijeci Jordan, govoreći im da ih on krsti vodom, a da za njim "ide onaj koji će ih krstiti Duhom Svetim i ognjem".

Jovana Preteču pogubio je judejski kralj Irod. U kalendaru SPC Svetom Jovanu se čini pomen tri puta godišnje, i to, osim Ivanjdana, još i 20. januara - Sabor Svetog Jovana Krstitelja - Jovanjdan, te 11. septembra - Usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, prenosi Srna.

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