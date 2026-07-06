Ужас у вртићу: Васпитачице затварале дјецу у веш машине

Аутор:АТВ редакција
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Национална комисија за заштиту права дјетета (НЦПЦР) покренула је поступак по службеној дужности поводом навода о физичком злостављању и мучењу дјеце у вртићу који послује у кампусу индијске подружнице француске ИТ компаније Цапгемини у Бенгалуруу.
У допису од 2. јула, упућеном замјенику комесара округа Бенгалуру Урбан, ПС Кантхарајуу, НЦПЦР је навео да ће његов тим, предвођен вишим техничким стручњаком Парешом Шахом, допутовати у Бенгалуру у петак, 3. јула, како би спровео утврђивање чињеница у вези са овим инцидентом.
До овог развоја догађаја дошло је након што је полиција у Бенгалуруу ухапсила једну жену и покренула истрагу против још четири запослене у вртићу због сумње на злостављање дјеце, преноси "Ројтерс".
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Истрага је покренута након што је полиција добила видео снимке и информације које наводно приказују дјецу изложену физичком и психичком злостављању у вртићу. Пријава, поднијета 29. јуна на основу информација добијених преко телефонске линије за помоћ дјеци, наводи да су запослени физички нападали дјецу и застрашивали ону која су плакала говорећи им да ће бити стављена у машину за прање веша, као и да су примјењивали друге облике застрашивања.
Компанија Капгемини саопштила је да је вртић водио спољашњи пружалац услуга и да је објекат привремено затворен док надлежни органи спроводе истрагу.
🚨 Bengaluru Daycare Horror – Parents Beware!— ಸನಾತನ (सनातन) (@sanatan_kannada) July 3, 2026
Toddlers (2-3 yrs) abused at Capgemini campus daycare:
• Locked in bathrooms
• Forced inside washing machines
• Water sprayed in mouth
5 staff booked. Centre shut down.
Parents:⁰Check daycares thoroughly. Demand CCTV. Report… pic.twitter.com/MunzG0xd38
Реагујући на инцидент, министар унутрашњих послова савезне државе Карнатака, Пријанк Карге, изјавио је да су овакви случајеви апсолутно неприхватљиви и да неће бити толерисани.
"Надлежни органи су већ затражили извјештај о овом случају. Постоји Стандардна оперативна процедура (СОП) која јасно прописује како вртићи треба да функционишу. Родитељи повјеравају вртићима бригу о својој малој дјеци. Ове установе морају радити с највећом пажњом и у складу са прописаним смјерницама. То овдје очигледно није био случај", рекао је Карге.
Додао је да овај инцидент није проблем само за компанију, већ утиче и на углед бренда Бенгалуру, те да ће одговарајуће мјере бити предузете након што извјештај буде достављен.
Раније је комесар полиције Бенгалуруа, Симант Кумар Синг, изјавио да је случај регистрован на основу пријаве службеника за заштиту деце, у којој је именовано пет жена запослених у вртићу.
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Синг је рекао да полиција испитује пријаву и видео снимке достављене као доказ, оцјењујући наводе као веома озбиљно питање. Додао је да су за надзор истраге задужени жена у чину заменика комесара полиције и заједнички комесар полиције за источни део града, као и да ће власти извршити инспекцију и других вртића у граду како би провериле да ли поштују прописана правила и смјернице, преноси "Телеграф".
"Наша главна брига је да починиоци не избјегну одговорност. Ако се утврди да је било ко умијешан или да је помагао у оваквим дјелима, против њега ће бити предузете строге мјере", рекао је Синг.
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