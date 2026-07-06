Zadavio je kablom, pa raskomadao: Prikazani snimci ubijene tiktokerke

U Višem sudu u Beogradu danas su, na suđenju Ognjenu D., optuženom da je u junu 2023. godine iz niskih pobuda, mržnje i netrpeljivosti ubio poznatu tiktokerku Nou Milivojev (18), prikazani snimci sa nadzornih kamera, na kojima se vidi ubijena ispred zgrade u kojoj je imao firmu.

Na snimcima, koji su izvedeni kao dokaz odbrane, vidi se kako ubijena 26. maja 2023, dvadesetak dana pre zločina, obučena u crnu majicu, suknju i duže čarape, satima čeka ispred vrata zagrde u kojoj je optuženi imao firmu i pokušava da uđe.

"Na snimcima koji traju nekoliko sati, a počinju oko 5 ujutru, se vidi da ona udara rukama i nogama po vratima, vuče kvaku, nogom šutira kvaku, i baca neki predmet iz torbe ka zgradi. Nakon toga je Milivojev sela na pod i pokrila lice rukom, a potom otežano odšetala iza ćoška i ponovo sela na pod, naslonjena na zid", objašnjava sagovornik šta se vidi na snimcima koji su prikazani danas u sudnici, a koje je bez ikakve reakcije u sudnici gledao i Ognjen D., koji je inače pre zločina bio u ljubavnom odnosu sa Noom Milivojev.

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Na pitanje sudije, da li prepoznaje osobu sa snimka, okrivljeni je potvrdio da je to Noa, kao i da je to zgrada u kojoj je bilo sjedište njegove firme, a da tada on nije bio unutra. On je naveo da je nakon par dana video oštećenje na vratima, te da je na snimcima nadzornih kamera video da je Milivojev oštetila vrata, piše Kurir.

Na prethodnom suđenju Ognjen D. je prvi put od kada je uhapšen detaljno iznio odbranu, tvrdeći da je sa Milivojev bio u emotivnoj vezi koja je postala burna kada je on hteo da se viđaju sa drugim ljudima. Ispričao je u sudu i da su oboje konzumirali narkotike, te da su se na dan ubistva posvađali, da ga je ona udarila nožem, nakon čega je on jako stegao rukama oko vrata i bacio sa kreveta.

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Ognjen D. tvrdi da ne zna kako se ubistvo dogodilo i da je, kada je shvatio da je preminula, pokušao da se ubije lekovima, nakon čega je odlučio da se “otarasi tijela”, tako što je isjekao tijelo i dijelove stavio u sonu kiselinu.

"Nožem sam uništavao tijelo i koristio sam sonu kiselinu i izbjeljivač. Imao sam 3 flaše sone kiseline i 1 izbjeljivač, a ostatak sam naručio iz jedne prodavnice preko kurirske službe. Nabavljao sam još da bih uništio tijelo - iznio je u svojoj odbrani pred sudom okrivljeni.

Prema navodima optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sumnja se da je Ognjen D. ubistvo počinio između 17. i 18. juna 2023. godine u iznajmljenom stanu u centru Beograda.

Ognjen D. se tereti da je najprije obnovio kontakt i susrete sa Noom Milivojev, koje je nameravala da prekine odnos sa njim, pa je kritičnog dana zloupotrijebio povjerenje i emotivnu vezanost tek punoljetne oštećene, pozvao je da dođe kod njega u stan, gdje je sa njom ušao u svađu i fizički sukob, a potom je zadavio električnim kablom.

Dijelove tijela polio hemikalijama

"Nakon toga je tijelo vukao po drvenom podu galerije, zatim niz stepenice do kupatila, gde je u tuš kabini uz pomoć noža raskomadao njeno tijelo, a potom delove rasporedio u jednu pvc kutiju sa poklopcem, jedno pvc bure sa poklopcem zatečeno u prethodno navedenoj kutiji, jednu pvc kantu zatečenu u tuš kabini i jednu pvc kantu sa slavinom zatečenu u tuš kabini. Potom je dijelove tela zalio hemikalijama bazne reakcije i dodao supstance koje sadrže amfetamin, mirtazapin, klozapin, paracetamol i ibuprofen , što je sve pronađeno 6. jula 2023. godine - navodi se u optužnici VJT u Beogradu.

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Noa Milivojev (18) vodila se kao nestala od 17. juna 2023. godine kada je krenula kod Ognjena D. u čijem stanu je 6. jula iste godine pronađeno njeno tijelo, objavio je Kurir