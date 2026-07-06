Kuću od 116 kvadrata na tri dunuma zemlje prodaje za 36.000 KM

U selu Jovac, nedaleko od Jagodine i Ćuprije, prodaje se kuća od 116 kvadrata na placu od 30 ari, odnosno 3 dunuma.

Nekretnina ima pomoćni objekat, sopstvenu vodu, uvedeno grejanje i urednu dokumentaciju, a cijena iznosi 18.500 evra (oko 36.000 KM).

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Nekretnina se nalazi u mirnom dijelu sela, okružena prirodom, a u blizini su rijeka Velika Morava i planina Juhor, zbog čega može biti zanimljiva kako za život, tako i kao vikendica.

Kuća od 116 kvadrata na placu od 30 ari

Prema navodima iz oglasa, kuća ima 116 kvadratnih metara, dok se prostire na placu od 30 ari, od čega je oko 10 ari pod šumicom.

Uz kuću se nalazi i pomoćni objekat od 48 kvadrata, kao i koš, što ovu nekretninu čini pogodnom i za domaćinstvo ili bavljenje poljoprivredom.

Kako je navedeno, nekretnina posjeduje:

uredne papire 1/1,

trofaznu struju,

sopstvenu vodu preko hidrofora,

uvedenu instalaciju za grijanje,

nove betonske grede i stubove.

Sve što je potrebno nalazi se u selu

Prednost ove nekretnine je i dobra infrastruktura. U selu se nalaze ambulanta, vrtić, škola, pošta, prodavnice i organizovan prevoz.

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Jovac je udaljen oko 12 kilometara od Jagodine i Ćuprije, oko 35 kilometara od Kruševca i 55 kilometara od Kragujevca.

Dodatnu vrijednost lokaciji daju rijeka Velika Morava, planina Juhor, kao i vinarija i vinogradi u okolini, prenosi "Alo".